«Лос-Анджелес» объявил о трансфере Жиру. Контракт – до конца 2025-го с опцией продления на год

Теги Милан МЛС Сборная Франции по футболу серия А Италия трансферы Оливье Жиру Лос-Анджелес Футбол

«Лос-Анджелес» объявил о трансфере Оливье Жиру.

Ранее форвард «Милана» сообщил, что покинет клуб по окончании текущего сезона и продолжит карьеру в МЛС.

Жиру присоединится к «Лос-Анджелесу» летом. Контракт француза с клубом рассчитан до конца 2025 года с возможностью продления еще на один год.

Оливье Жиру выступал за «Милан» с 2021 года. В составе итальянского клуба 37-летний форвард забил 48 голов в 130 матчах и завоевал скудетто в сезоне-2021/22. Его подробная статистика – здесь.

Изображение: lafc.com

15 комментариев
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Заслужил !!! Очень трудолюбивый игрок и не ноет по пустякам , удачи ему !!!
+23
0
+23
Ответ Юрий Поляков
Заслужил !!! Очень трудолюбивый игрок и не ноет по пустякам , удачи ему !!!
и вообще, один из эффективнейших вратарей в истории
+12
0
+12
Чемпионы мира в МЛС, нанеймы в пустыню:)
+23
-15
+8
В тройку к Копитару замыкать - нормально
+4
0
+4
Создаст здоровую конкуренцию Льорису 💪
+3
0
+3
Возьмут ли на евро
+1
0
+1
Всего наилучшего, Оливье! Думаю, что могу позволить себе выразить большущее спасибо от всех миланист!

Настоящий боец и джентльмен. Ни одного плохого слова, только прекрасные воспоминания
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Клод, добро пожаловать в Кингс!
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Гол Жиру скорпионом ,один из лучших голов десятилетия, удачи!
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Если вам еще нет 40 и вы можете передвигаться хотя бы пешком, тогда вам идеально подойдет ритм млс)
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