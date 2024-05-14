«Лос-Анджелес» объявил о трансфере Жиру. Контракт – до конца 2025-го с опцией продления на год

«Лос-Анджелес» объявил о трансфере Оливье Жиру.

Ранее форвард « » сообщил, что покинет клуб по окончании текущего сезона и продолжит карьеру в .

Жиру присоединится к « » летом. Контракт француза с клубом рассчитан до конца 2025 года с возможностью продления еще на один год.

выступал за «Милан» с 2021 года. В составе итальянского клуба 37-летний форвард забил 48 голов в 130 матчах и завоевал скудетто в сезоне-2021/22. Его подробная статистика – здесь.

Изображение: lafc.com