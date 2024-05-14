«Лос-Анджелес» объявил о трансфере Жиру. Контракт – до конца 2025-го с опцией продления на год
«Лос-Анджелес» объявил о трансфере Оливье Жиру.
Ранее форвард «Милана» сообщил, что покинет клуб по окончании текущего сезона и продолжит карьеру в МЛС.
Жиру присоединится к «Лос-Анджелесу» летом. Контракт француза с клубом рассчитан до конца 2025 года с возможностью продления еще на один год.
Оливье Жиру выступал за «Милан» с 2021 года. В составе итальянского клуба 37-летний форвард забил 48 голов в 130 матчах и завоевал скудетто в сезоне-2021/22. Его подробная статистика – здесь.
Изображение: lafc.com
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