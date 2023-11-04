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Девять лет назад Рамос мог оказаться в «Юнайтед». За клуб болеет его отец

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Решил остаться в «Мадриде».

Защитник «Севильи» Серхио Рамос признался, что в 2014 году был очень близок к трансферу в «Манчестер Юнайтед». После ухода легендарных Рио Фердинанда и Неманьи Видича испанец стал одним из главных вариантов для «красных дьяволов».

«Да, я был близок к тому, чтобы играть за «Юнайтед». Мой отец − большой фанат «МЮ», но я остался там, где должен был, − в «Мадриде». Несмотря ни на что, я по прежнему восхищаюсь английским клубом, АПЛ и ее игроками, потому что темп игры там отличается, и это лига, у которой мы все можем многому научиться. Я был счастлив остаться в Мадриде, а теперь счастлив быть в «Севилье».

Рамос считает, что возвращение в «Севилью» было верным решением.

«Севилья» дала мне все. Она сформировала меня как футболиста. Когда мне предложили вернуться домой, я выбрал этот вариант, чтобы завершить цикл. У меня здесь очень дорогие друзья, люди, которых я знаю в клубе много лет. Наслаждаться такими вещами − это то, что успокаивает мою душу. Неважно, сколько опыта ты можешь получить за границей или в других командах. Есть вещи, которые не купишь за деньги».

Сейчас Серхио Рамос травмирован и не вернется на поле до международного перерыва. Он пропустит игры против «Бетиса», не будет его и в игре Лиги чемпионов против «Арсенала».

3 комментария

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Ignatius Riley
правильное решение принял Серхио)
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red hikkikomori
Даже Рамос шарит за АПЛ)
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Lavinka
МЮ использовали как обычно для продления контракта .
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