«Я убежден, что мы можем добиться успеха»: Тен Хаг верит, что положение «Юнайтед» поправимо

Тен Хаг пообещал вернуть «Манчестер Юнайтед» на победный путь. Такое заявление тренер сделал на пресс-конференции перед встречей «дьяволов» и «Фулхэма» в АПЛ:

«Это возможно, я убежден, что «Манчестер Юнайтед» может добиться успеха. Иногда случаются трудные периоды. Если держаться вместе – а мы вместе – тогда можно пережить эти трудные периоды».

Затем у тренера спросили, есть ли у «Юнайтед» команда и структура, необходимые для успеха. Эрик ответил однозначно:

«Безусловно, есть. Я бы не работал здесь, если бы считал иначе. Всегда, когда команда играет не очень хорошо, ты думаешь об этом. Все хочется сделать правильно. Но я думаю лишь о команде, ни о каких других вещах. Конечно, иногда мне нужно расслабиться, чтобы набраться энергии, но сейчас я работаю в режиме 24/7. Думаю о том, как мне сделать все правильно».

После 10-ти туров Премьер-лиги «Юнайтед» набрал 15 очков и расположился на восьмом месте. «Фулхэм», с которым «МЮ» сыграет в ближайшем туре, отстает от подопечных Тен Хага всего на три очка.

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