Шейх Джассим переключился на другой клуб АПЛ после неудачи с «МЮ»

По данным Times, шейх Джассим бен Хамад аль-Тани может стать инвестором «Вест Хэма», поскольку 10% акций выставлены на продажу.

Катарский банкир отказался от участия в тендере на приобретение «Манчестер Юнайтед» в прошлом месяце после длительных переговоров с Глейзерами.

«Вест Хэм» заинтересовал его, когда семья Голдов объявила о планах продать часть своей доли в клубе.

10-процентный пакет акций был выставлен на продажу Ванессой Голд, дочерью покойного сопредседателя клуба Дэвида Голда, который умер в январе. Семье Голд принадлежит 25 процентов акций.

Утверждается, что семья Голд продаст его по разумной цене. Однако маловероятно, что Джассим будет претендовать на небольшую долю, поскольку ранее он стремился к полному поглощению «Юнайтед».