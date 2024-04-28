«МЮ» потерял шансы на топ-4 и ЛЧ после ничьей «Астон Виллы» с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» официально выбыл из четверки лучших в Премьер-лиге сезона 2023/24 после ничьей 1:1 с «Бернли».

Это потому, что вскоре после этого «Астон Вилла» также сыграла вничью 2:2 с «Челси», и теперь у них больше очков, чем «красные дьяволы» могут набрать по итогам сезона.

На данный момент у «Виллы» 67 очков после 35 матчей, а у «красных дьяволов» всего 54 очка после 34 игр Премьер-лиги.

Максимум, которого может достичь «Манчестер Юнайтед», если выиграет последние четыре игры, составляет 66 очков, и этого будет недостаточно для попадания в четверку лучших.

К сожалению, даже пятое место не поможет «красным дьяволам» выйти в Лигу чемпионов, поскольку рейтинг Англии по коэффициентам ниже, чем у Италии, а это означает, что Серия А вместо этого получит пять мест в ЛЧ.