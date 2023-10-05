🔥 «Манчестер Юнайтед» на грани катастрофы. Тен Хаг не в состоянии мотивировать лидеров команды (The Times)

Положение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» уже не выглядит столь уверенным, как несколько недель назад.

По данным The Times, внутри клуба много «нефутбольных» проблем. Одна из них - отсутствие мотивации.

Звезды «МЮ» не видят вектора развития команды, поскольку тренер выглядит сломленным и неуверенным в собственной тактике. Игрок подозревают, что голландец лишь думает, как обезопасить себя от критики.

Между тем, руководители клуба считают, что манкунианцы находятся на грани катастрофы. Огромные летние траты и результаты клуба могут нанести непоправимый ущерб имиджу уже в ближайшие недели.

Высока вероятность кадровых перестановок, если ситуация резко не изменится.