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🔥 «Манчестер Юнайтед» на грани катастрофы. Тен Хаг не в состоянии мотивировать лидеров команды (The Times)

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Положение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» уже не выглядит столь уверенным, как несколько недель назад.

По данным The Times, внутри клуба много «нефутбольных» проблем. Одна из них - отсутствие мотивации.

Times: Erik ten Hag 'struggling to motivate' Man United stars

Звезды «МЮ» не видят вектора развития команды, поскольку тренер выглядит сломленным и неуверенным в собственной тактике. Игрок подозревают, что голландец лишь думает, как обезопасить себя от критики.

Между тем, руководители клуба считают, что манкунианцы находятся на грани катастрофы. Огромные летние траты и результаты клуба могут нанести непоправимый ущерб имиджу уже в ближайшие недели.

Высока вероятность кадровых перестановок, если ситуация резко не изменится.

5 комментариев

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Alex Kroni
Самый мёртвый тренер.
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Stretford End
самый непоправимый ущерб имиджу клуба уже давно нанесли глейзеры
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Josep
т.е. то, что делали глэйзеры до этого наносило исключительно пользу, добро и развитие..
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Rommy Jones
Ответ Stretford End
самый непоправимый ущерб имиджу клуба уже давно нанесли глейзеры
жалко, что арабский шейх не выкупил, так близко было в конце лета(((
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