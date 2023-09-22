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«Нам очень сложно адаптироваться». Рэшфорд назвал причину неудачного старта «Юнайтед» в новом сезоне

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Сложно поспорить.

«Во-первых, неважно, игрок ты или в руководстве, когда «Манчестер Юнайтед» проигрывает матчи, это трудно для всех», — сказал Маркус Рэшфорд в интервью клубным СМИ.

«Есть только один выход из таких периодов, и мы уже бывали в такой ситуации. Каждый член команды должен посмотреть на себя в зеркало и понять, что он должен он отдать все за эту эмблему. Все должны понимать, что у них есть умения и талант, иначе их бы здесь не было.

Нам нужно кое-что усилить в организации обороны и играть в футбол. Каждый матч требует немного разных действий. Иногда мы ожидаем, что игра пойдет в одном направлении, а если все происходит не так, то нам очень сложно адаптироваться. Вот почему, я думаю, когда нам забивают один гол, то сразу следует второй. Нам требуется слишком много времени, чтобы приспособиться.

Но один хороший результат и хорошая игра могут все изменить, и я делаю все, что могу, чтобы все не расстраивались слишком сильно. Я знаю, что это сложно, и я не так счастлив, как хотелось бы, но есть только один способ добиться этого — результаты».

«Юнайтед» безрадостно начал сезон: в 6 матчах у команды лишь 2 победы, притом подопечные тен Хага пропускают непривычно большое количество голов. Увидим, сможет ли главный тренер найти решение этой проблемы, пока не стало слишком поздно.

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