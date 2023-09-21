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Маунт и Варан, скорее всего, вернутся в стартовый состав в матче с «Бернли»

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«Манчестер Юнайтед» подтвердил, что Маунт и Варан, скорее всего, вернутся в стартовый состав с «Бернли» в эти выходные.

Маунт и Варан вернулись к тренировкам, но были исключены из состава на матч с мюнхенской «Баварией» в качестве меры предосторожности.

Возвращение пары станет столь необходимым стимулом после серии плохих результатов, в частности, поражений от «Брайтона» и «Баварии».

Однако в отчете добавляется, что Люк Шоу, Тайрел Маласия и Аарон Уан-Биссака могут отсутствовать несколько недель.

"МЮ" крайне нужна победа над «Бернли», поскольку они томятся на 13-м месте, одержав пока всего две победы. 

1 комментарий

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Ksandvankneshas
Что там по Амрабату? Если он не готов, то смысла выпускать Маунта немного: одного Каземиро в центре опять не заметят.
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