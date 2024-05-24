Руни стал экспертом на подкасте Кина, Невилла и Райта. Сейчас его вновь зовут тренировать

В октябре 2023 года легенда сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни покинул команду МЛС «ДиСи Юнайтед» и подписался с «Бирмингемом». Однако решение стало провальным: английский клуб рухнул с шестого места на двадцатое. В итоге Руни уволили в январе всего после пятнадцати матчей на посту.

«Бирмингем» не удержался в Чемпионшипе и вылетел в третий дивизион. Не помогла даже минимальная победа в последнем туре над «Норвичем».

Теперь, спустя четыре месяца после увольнения из «Бирмингема», Руни, как сообщается, получил предложение вернуться к тренерству, хотя не так давно его представили экспертом на подкасте Stick to Football Иана Райта, Гари Невилла и Роя Кина.

Как сообщает The Telegraph, команда Чемпионшипа «Плимут» обратилась к 38-летнему экс-игроку с предложением возглавить команду.

В новости говорится следующее: «После увольнения Иана Фостера «Плимут» находится в поисках нового тренера, и в списке футбольного директора клуба Нила Дьюснипа есть фамилия Руни. Когда Уэйн учился в академии «Эвертона», Дьюснип ее возглавлял. Считается, что они поддерживают тесные отношения».

Как утверждает источник, «Плимут» уже пообщался с бывшим тренером «Шеффилд Юнайтед» Полом Хекингботтомом по поводу вакансии. В прошлом сезоне команда заняла в Чемпионшипе 21 место.

Еще в феврале Руни говорил о своем желании вернуться на тренерскую работу: «Я определенно хочу вернуться . То, что случилось в «Бирмингеме», было неудачей, но я боец и хочу вернуться в эту сферу».

«Вы знаете, что для тренера [быть уволенным] − это часть работы, и у вас будут неудачи. Все дело в том, как ты восстанавливаешься. У меня было время подумать, и в следующий раз я сделаю все правильно».