«Пришлось приспособиться к этому». Хейлунд рассказал о повышенном внимании к себе и большом количестве слухов

В интервью Tipsbladet форвард «Манчестер Юнайтед» Расмус Хейлунд рассказал, как он приспособился к постоянному вниманию папарацци и британских СМИ после его переезда в АПЛ.

Например, совсем недавно появилась история о том, что партнеры датчанина якобы недостаточно часто отдают ему передачи.

«Приходится разбираться в этих историях, потому что 90-95 процентов из них − чепуха. Мне пришлось научиться приспосабливаться к этому, потому что я мало что могу сделать, кроме как не обращать внимания».

«Я не понимаю таких статей. Я чувствую, что получаю мяч, когда нахожусь в правильной позиции. Я бы хотел иногда получать мяч чаще, но это не всегда возможно. Это еще один пример того, от чего мне приходится отгораживаться, потому что вокруг просто много шума».

Первый сезон Расмуса Хейлунда в «МЮ» получился нестабильным, так как он довольно долго ждал первых голов за новый клуб, однако сейчас у него 16 мячей и 2 голевые передачи. Скоро ему предстоит сыграть в финале Кубка Англии, в котором он может выиграть первый трофей с «Юнайтед».