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🙅 «Слишком деликатная ситуация, чтобы обсуждать ее». Тренер «Хетафе» избегает вопросов о скандальном прошлом Гринвуда

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Тренер «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал подписание Мэйсона Гринвуда.

«Это слишком деликатная ситуация, чтобы обсуждать этот вопрос. Все знают, что произошло, и были приняты соответствующие меры. Все знают, чем это закончилось.

Это футболист очень высокого уровня, который приезжает в «Хетафе» с огромным энтузиазмом, и мы, очевидно, поможем ему достигнуть своего лучшего уровня.

Mason Greenwood signs for Spanish club Getafe on loan

Я уже прокомментировал то, что должен был прокомментировать. Могу обсуждать только его футбольный уровень. Мы все знаем, каков его потенциал. Он еще молод, ему только 21 год, и мы можем помочь ему адаптироваться.

Это другая лига, но у него есть потенциал. Я уверен, что если он физически достигнет хорошего уровня, то достигнет больших высот.

Напомним, что Гринвуд покинул «Юнайтед» в последний день трансферного окна, перейдя на правах аренды в «Хетафе».

1 комментарий

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Neron
А смысл в том, что ничего особенного и не произошло! Обычная бытовушка из которой раздули даже не слона, а кита гигантских размеров! И всё благодаря фемкам и и всяким ми ту с их культурой отмены! Вот где истинное зло и с чем реально нужно бороться!
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