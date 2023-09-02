Тренер «Хетафе» Хосе Бордалас прокомментировал подписание Мэйсона Гринвуда.

«Это слишком деликатная ситуация, чтобы обсуждать этот вопрос. Все знают, что произошло, и были приняты соответствующие меры. Все знают, чем это закончилось.

Это футболист очень высокого уровня, который приезжает в «Хетафе» с огромным энтузиазмом, и мы, очевидно, поможем ему достигнуть своего лучшего уровня.

Я уже прокомментировал то, что должен был прокомментировать. Могу обсуждать только его футбольный уровень. Мы все знаем, каков его потенциал. Он еще молод, ему только 21 год, и мы можем помочь ему адаптироваться.

Это другая лига, но у него есть потенциал. Я уверен, что если он физически достигнет хорошего уровня, то достигнет больших высот.

Напомним, что Гринвуд покинул «Юнайтед» в последний день трансферного окна, перейдя на правах аренды в «Хетафе».