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«Может быть в ближайшие часы»: Романо дает сроки, когда «Юнайтед» объявит окончательное решение по Гринвуду

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Фабрицио Романо сообщил , когда «Манчестер Юнайтед» объявит, оставят ли они Мейсона Гринвуда в клубе.

«Это вопрос нескольких дней. Думаю, в течение 10 дней мы получим окончательный ответ «Манчестер Юнайтед» за Мейсона Гринвуда.

«Это может быть в ближайшие часы или в ближайшие дни, это полностью зависит от клуба.

«Эрик тен Хаг не участвует в принятии решения, но он будет принимать техническое решение относительно того, хотят ли они оставить игрока, отдать его в аренду или продать на постоянной основе.

«Но будущее Мейсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» в целом зависит от клуба, поэтому решение выглядит неизбежным».

 

2 комментария

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Artur Artur
Да что тут думать. Конечно оставлять. Если вернется к прежней форме, то точно лишним не будет. Менди мурыжили сколько и оправдали, а тут «жертва» родила ребенка добровольно и живут вместе
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Ахма Начоо
Да дайте ему уже играть!
+1
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