Фабрицио Романо сообщил , когда «Манчестер Юнайтед» объявит, оставят ли они Мейсона Гринвуда в клубе.

«Это вопрос нескольких дней. Думаю, в течение 10 дней мы получим окончательный ответ «Манчестер Юнайтед» за Мейсона Гринвуда.

«Это может быть в ближайшие часы или в ближайшие дни, это полностью зависит от клуба.

«Эрик тен Хаг не участвует в принятии решения, но он будет принимать техническое решение относительно того, хотят ли они оставить игрока, отдать его в аренду или продать на постоянной основе.

«Но будущее Мейсона Гринвуда в «Манчестер Юнайтед» в целом зависит от клуба, поэтому решение выглядит неизбежным».