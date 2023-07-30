Ожидается, что Расмус Хейлунд станет следующим подписанием «Манчестер Юнайтед» после того, как в субботу была согласована плата за трансфер с «Аталантой».

20-летний футболист, забивший в прошлом сезоне 16 голов, уже обдумывает свой следующий номер в команде.

Хойлунд дважды играл под 17-м номером в академиях «Аталанты» и "Копенгагена". Он носил 9 в «Штурм Грац» и 28 в первой команде датского клуба.

Энтони Марсьяль в настоящее время занимает 9-й номер в «Юнайтед», а Фред — 17-й. Тем не менее, оба могут покинуть клуб.

Между тем, Факундо Пеллистри, который может уйти в аренду, в настоящее время является 28-м номером «Юнайтед».

Если не считать часто рекламируемого несчастливого числа 13, самым маленьким двузначным числом, доступным для Хейлунда, будет 15.

11-й номер, который он обычно занимает в Дании, занят Мейсоном Гринвудом, которого «Аталанта» может взять в аренду.

Список доступных номеров основной команды: 1, 4, 13, 15, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 44, 45, 48, 50.