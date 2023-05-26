«Финал Кубка Англии никак не изменит этот сезон». Не обнадеживающий настрой Бруну Фернандеша на матч против «Сити»
Звучит так, будто уже проиграли.
Лидер «Манчестер Юнайтед» подвел предварительные итоги сезона.
«Это позитивный сезон, не успешный, потому что успех для этого клуба не может быть таким, как и для нас, игроков, которые должны мечтать о другом.
Мы выиграли трофей. Мы попали в четверку лучших. Теперь у нас будет еще один финал, но все, что произойдет в нем ничего не изменит в этом сезоне.
После того, как мы потеряли надежду на титул, нам пришлось бороться за попадание в топ-4, и мы сделали это. Круто, что мы квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но, очевидно, это своего рода обязанность для такого великого клуба», - заявил Бруну Фернандеш.
Напомним, что третьего июня «Манчестер Юнайтед» сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».
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