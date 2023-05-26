Звучит так, будто уже проиграли.

Лидер «Манчестер Юнайтед» подвел предварительные итоги сезона.

«Это позитивный сезон, не успешный, потому что успех для этого клуба не может быть таким, как и для нас, игроков, которые должны мечтать о другом.

Мы выиграли трофей. Мы попали в четверку лучших. Теперь у нас будет еще один финал, но все, что произойдет в нем ничего не изменит в этом сезоне.

После того, как мы потеряли надежду на титул, нам пришлось бороться за попадание в топ-4, и мы сделали это. Круто, что мы квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но, очевидно, это своего рода обязанность для такого великого клуба», - заявил Бруну Фернандеш.

Напомним, что третьего июня «Манчестер Юнайтед» сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».