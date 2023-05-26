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«Финал Кубка Англии никак не изменит этот сезон». Не обнадеживающий настрой Бруну Фернандеша на матч против «Сити»

Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
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Звучит так, будто уже проиграли.

Лидер «Манчестер Юнайтед» подвел предварительные итоги сезона.

«Это позитивный сезон, не успешный, потому что успех для этого клуба не может быть таким, как и для нас, игроков, которые должны мечтать о другом.

Мы выиграли трофей. Мы попали в четверку лучших. Теперь у нас будет еще один финал, но все, что произойдет в нем ничего не изменит в этом сезоне.

Bruno Fernandes explains why Man City equaliser correctly stood

После того, как мы потеряли надежду на титул, нам пришлось бороться за попадание в топ-4, и мы сделали это. Круто, что мы квалифицировались в Лигу чемпионов на следующий сезон. Но, очевидно, это своего рода обязанность для такого великого клуба», - заявил Бруну Фернандеш.

Напомним, что третьего июня «Манчестер Юнайтед» сыграет в финале Кубка Англии против «Манчестер Сити».

6 комментариев

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Alexander Norets
Нужно постараться хотя бы ради того, чтобы сити не взял требл
+3
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+3
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Steppenwolf
Да, прям ! Автор, слишком уж надуманно.
+2
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davidrigen@gmail.com
Он имел ввиду то ,что он сказал.Выигрыш КА ничего не изменит в статусе команды,только трофей))Т.Е. мы в ЛЧ с кубком или без))
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Neron
Давайте будем честны, шансов очень мало! Сити очень сильны и достойны, я бы оценил шансы 20 на 80 в пользу Сити.
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Артём Сизов
Как не изменит??! Надо лечь костями, чтобы не дать МС трофей имеено сейчас!!!
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