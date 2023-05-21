Неожиданный поворот.

Один из двух основных претендентов на «Юнайтед» шейх Джассим на случай провала сделки с Глейзерами уже рассматривает запасной вариант. Представитель Катара ведет серьезную борьбу с сэром Джимом Рэтклиффом за право владеть «красными дьяволами». Недавно оба претендента подали четвертые заявки.

По слухам американцы больше склоняются к британскому варианту, что естественно автоматически исключит шейха Джассима из этой гонки.

Катарец в любом случае хочет владеть клубом высшего английского дивизиона. По данным El Pais, запасной вариант Джассима − это «Вест Хэм».

«Первая альтернатива − покупка «Вест Хэма», − пишет источник. − Этот клуб вместе с «Тоттенхэмом» имеет самую большую болельщицкую базу и стадион в Лондоне. «Вест Хэм» гарантирует аншлаги на каждых выходных».

Основным владельцем «молотобойцев» является валлиец Дэвид Салливан, имеющий 38,8% акций клуба. И он явно не хочет их продавать. Однако если шейх Джассим предложит очень много, то существует вероятность, что Салливан поддастся искушению.

«Вест Хэм» уже точно не вылетит из АПЛ, а в финале Лиги Конференций клубу предстоит сыграть против «Фиорентины».