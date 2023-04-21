«Санчо получает очень мало критики». Каррагер считает, что медиа предвзято относятся к Антони
Джейми против несправедливости.
Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что английские СМИ ведут себя лицемерно по отношению к Антони и Джейдону Санчо.
Он написал в своих соцсетях:
«Антони за шесть месяцев сделал больше, чем Санчо за два года. И все же Антони получает много критики, а Санчо — очень мало».
Бразильский вингер значительно опережает англичанина по результативности, учитывая количество матчей, сыгранных каждым из футболистов.
На данный момент Антони забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 39 матчах за манкунианцев, а у Джейдона 10 голов и 5 результативных передач в 69 играх.
Медиа и болельщики действительно не щадили Антони на протяжении всего сезона, но теперь и Санчо получает много критики после своего невпечатляющего выступления против «Севильи».
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