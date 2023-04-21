Джейми против несправедливости.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер считает, что английские СМИ ведут себя лицемерно по отношению к Антони и Джейдону Санчо.

Он написал в своих соцсетях:

«Антони за шесть месяцев сделал больше, чем Санчо за два года. И все же Антони получает много критики, а Санчо — очень мало».

Бразильский вингер значительно опережает англичанина по результативности, учитывая количество матчей, сыгранных каждым из футболистов.

На данный момент Антони забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 39 матчах за манкунианцев, а у Джейдона 10 голов и 5 результативных передач в 69 играх.

Медиа и болельщики действительно не щадили Антони на протяжении всего сезона, но теперь и Санчо получает много критики после своего невпечатляющего выступления против «Севильи».