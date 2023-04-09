🗿 «Даже парни со скамейки запасных оказали большое влияние на игру». Де Хеа своеобразно похвалил Магуайра за сухую победу над «Эвертоном»
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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал кадровые проблемы команды в обороне.
«Я доволен. Неважно, кто играет, потому что все готовы. Даже парни со скамейки запасных оказали сегодня большое влияние на игру.
Люди возвращаются после травм, и, честно говоря, приятно видеть, что мы двигаемся в одном направлении и боремся за клуб.
В какой-то момент всем нужна пауза, потому что у нас очень много игр, и трудно всегда быть готовым, поэтому все наши игроки постоянно в тонусе. Это имеет значение», - сказал Де Хеа.
Напомним, что Эрик тен Хаг в матче против «Эвертона» выпустил в основном составе Харри Магуайра, оставив Рафаэля Варана на скамейке запасных. Этот матча стал шестым для англичанина в этом сезоне.
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