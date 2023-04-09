Радоваться или злиться?

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал кадровые проблемы команды в обороне.

«Я доволен. Неважно, кто играет, потому что все готовы. Даже парни со скамейки запасных оказали сегодня большое влияние на игру.

Люди возвращаются после травм, и, честно говоря, приятно видеть, что мы двигаемся в одном направлении и боремся за клуб.

В какой-то момент всем нужна пауза, потому что у нас очень много игр, и трудно всегда быть готовым, поэтому все наши игроки постоянно в тонусе. Это имеет значение», - сказал Де Хеа.

Напомним, что Эрик тен Хаг в матче против «Эвертона» выпустил в основном составе Харри Магуайра, оставив Рафаэля Варана на скамейке запасных. Этот матча стал шестым для англичанина в этом сезоне.