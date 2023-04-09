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🗿 «Даже парни со скамейки запасных оказали большое влияние на игру». Де Хеа своеобразно похвалил Магуайра за сухую победу над «Эвертоном»

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Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа прокомментировал кадровые проблемы команды в обороне.

«Я доволен. Неважно, кто играет, потому что все готовы. Даже парни со скамейки запасных оказали сегодня большое влияние на игру.

Люди возвращаются после травм, и, честно говоря, приятно видеть, что мы двигаемся в одном направлении и боремся за клуб.

В какой-то момент всем нужна пауза, потому что у нас очень много игр, и трудно всегда быть готовым, поэтому все наши игроки постоянно в тонусе. Это имеет значение», - сказал Де Хеа.

Напомним, что Эрик тен Хаг в матче против «Эвертона» выпустил в основном составе Харри Магуайра, оставив Рафаэля Варана на скамейке запасных. Этот матча стал шестым для англичанина в этом сезоне.

2 комментария

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Александр Калашников
Оставшиеся матчи относительно легкие у МЮ чем Ньюкасл и Арсенала. Нужно постараться выиграть Золотую перчатку для Де Хеа. Он заслужил это. Давно у него не было такой поддержки (отсутствие Магуаера рядом)
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CONST_VAN_G
Постебался над холодильником
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