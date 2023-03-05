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«Если бы я проиграл 0:7, я бы скрылся. Пропал бы на несколько месяцев»: Рой Кин - о шокирующем поражении «МЮ»

Рой Кин Рой Кин
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Реагируя на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» со счетом 7:0, Рой Кин сказал Sky Sports: «Шокирующий день. Гол сразу после перерыва, игра была окончена.

Если бы я проиграл со счетом 0:6 или 0:7, я бы скрылся. Я бы пропал на несколько месяцев. Это действительно так стыдно.

Старшие игроки не проявляли лидерских качеств. Голы, которые они пропустили, были шокирующими. Тяжелый день для «Юнайтед». Слава богу, я никогда не был частью команды, которая так играла».

 

32 комментария

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MARELLE CLOTHES
Ответ OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты. В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт. Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч. Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме. Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел. Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы. В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть! Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками. Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного. А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться. По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать,и мы возьмём!!! Так что всё ок, идём дальше.
Да там уже было видно,что всем поебать куда мяч катится..
Апл уже проигран,сейчас у мю не будет каждые три дня матчи и всего примерно 20-30 матчей всех турниров сыграют до конца сезона и все...
Команда опять поплыла,у них такое часто бывает,но не так ОТКРЫТО
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Злобный Конь
А "Челси" 0:5 не при Кине влетали?!
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
Димка, а может ты не Димка, а Афина https://youtu.be/xzwod0MThQM?t=6
вот потому что такую чушь ты постишь тебе и не верят
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Direct free kick
Ответ Dm Kznts
Вася, тебе мало кто верит
Димка, а может ты не Димка, а Афина https://youtu.be/xzwod0MThQM?t=6
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Саша (Тольятти)
Ответ tikhen
Ниче, бывает. Главное сделать правильные выводы.
🤝
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
Димка ты вместе с огласовками видимо и память потерял
Вася, тебе мало кто верит
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OSHO - ऊर्जा
Кто смотрел матч и критикует МЮ и.иоты.

В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт.

Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч.

Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме.

Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел.

Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы.

В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть!

Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками.

Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного.

А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться.

По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать,и мы возьмём!!!

Так что всё ок, идём дальше.
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Алан Кайтуков
Эта поражение сделает нас только сильнее.. Не мешает встряска команде и тен Хагу... За то сейчас увидели ещё лучше все свои слабые места.. Работа над ошибками.. А Ливеру желаю пробиться в ЛЧ.. Если они думают что победа в дерби скрасит провальный сезон то ошибаются.. Болельщики вас на вилах вынесут
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Direct free kick
Ответ Dm Kznts
не помню такого
Димка ты вместе с огласовками видимо и память потерял
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Dm Kznts
Ответ Direct free kick
Я заранее писал, что мюмю выиграл чашку, ещё после вылета сити. Так что грошь цена этому трофея. Моуриньо за него не хвалили, а самодура хвалили
не помню такого
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А.В. Бубнов
Ответ Dm Kznts
радуйся ливерный Сегодня твой день ))
Ты опять о своём, фейковом...
Что жы за...
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Dm Kznts
Ответ А.В. Бубнов
Кузнечик. Ты там жив? Эх, бухнул бы сейчас с тобой с горя. В каком поле ты живешь, тьфу, городе?
радуйся ливерный
Сегодня твой день ))
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Юрий Юрьевич
Ответ barsiksimba
4-0 от Брентфорда и 6-3 от Сити было недостаточно для выводов?
а что эта же команда играла? футболисты и клуб тот же, но команда иная
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Юрий Юрьевич
Ответ Real_v_dushe
Сделать и влететь 0-10! - рекорды бить так бить
поставь на 0-10 оракул
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Ophiomorph
Ответ tikhen
Ниче, бывает. Главное сделать правильные выводы.
Объективно, игра не на 7:0. Просто у Ливерпуля залетело практически всё на фоне провального второго тайма для МЮ.
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А.В. Бубнов
Ответ tikhen
Ниче, бывает. Главное сделать правильные выводы.
Такой матч надо записать и показывать внукам.
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yurchik07
Что да,то да.Рой Кин играл действительно в команде,а это какая-то шарашкина контора во главе с ноунеймом.
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Роман
Ответ MaxB
Ливерпуль схожим образом слился Реалу - голы сразу по выходу на второй тайм. Это ломает все инструкции и планы из перерыва
Так, а на что тренер. Чтобы влиять на команду по ходу игры.
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А.В. Бубнов
Ответ Alexandr Grabovy
Этим вечером Манчестер коричневый
Манчестер всегда был, есть и будет красным.
Максимум красно-коричневым.
+1
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-2
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MaxB
Ливерпуль схожим образом слился Реалу - голы сразу по выходу на второй тайм. Это ломает все инструкции и планы из перерыва
+2
-2
0
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Direct free kick
Ответ Dm Kznts
после трофея ты пропал чего то, а теперь вдруг обьявился
Я заранее писал, что мюмю выиграл чашку, ещё после вылета сити. Так что грошь цена этому трофея. Моуриньо за него не хвалили, а самодура хвалили
+1
-2
-1
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barsiksimba
Ответ tikhen
Ниче, бывает. Главное сделать правильные выводы.
4-0 от Брентфорда и 6-3 от Сити было недостаточно для выводов?
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lerno
Такая порка нужен был МЮ!!!! А Ливеру желаю нечто такого повторения на Бернабеу
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А.В. Бубнов
Ответ Dm Kznts
после трофея ты пропал чего то, а теперь вдруг обьявился
Кузнечик. Ты там жив?
Эх, бухнул бы сейчас с тобой с горя.
В каком поле ты живешь, тьфу, городе?
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А.В. Бубнов
Я сейчас смахивал сообщения от 365Scores на двух устройствах.
2 раза по 7 раз...

2х7!
Даже 1х7 страшно писать...
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