32 комментария

Реагируя на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» со счетом 7:0, Рой Кин сказал Sky Sports: «Шокирующий день. Гол сразу после перерыва, игра была окончена.

Если бы я проиграл со счетом 0:6 или 0:7, я бы скрылся. Я бы пропал на несколько месяцев. Это действительно так стыдно.

Старшие игроки не проявляли лидерских качеств. Голы, которые они пропустили, были шокирующими. Тяжелый день для «Юнайтед». Слава богу, я никогда не был частью команды, которая так играла».