32 комментария

«Если бы я проиграл 0:7, я бы скрылся. Пропал бы на несколько месяцев»: Рой Кин - о шокирующем поражении «МЮ»
Реагируя на поражение «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» со счетом 7:0, Рой Кин сказал Sky Sports: «Шокирующий день. Гол сразу после перерыва, игра была окончена.
Если бы я проиграл со счетом 0:6 или 0:7, я бы скрылся. Я бы пропал на несколько месяцев. Это действительно так стыдно.
Старшие игроки не проявляли лидерских качеств. Голы, которые они пропустили, были шокирующими. Тяжелый день для «Юнайтед». Слава богу, я никогда не был частью команды, которая так играла».
Апл уже проигран,сейчас у мю не будет каждые три дня матчи и всего примерно 20-30 матчей всех турниров сыграют до конца сезона и все...
Команда опять поплыла,у них такое часто бывает,но не так ОТКРЫТО
В первом тайме была почти равная игра, обе команды могли первыми открыть счёт.
Сам чувствовал, что кто забьёт, тот и скорее всего вытянет матч.
Ливерпулю больше повезло, и он забил первым. Просто чаша весов чуть чуть перевалила в сторону Ливера, удача была на стороне Ливера сегодня в первом тайме.
Но уже во время первого тайма я не узнавал МЮ! Бруно почти не было видно, было видно что у него нет огня задора, усталость, Каземиро тоже без особой энергетики играл, как и Лисандро. Рэшфорд как то не связно играл с Ко, и старался все эпизоды завершать сам, и получалось сухо и коряво. Антони за исключением пару моментов ничего не показал, у него пока не очень получается в МЮ, прям чтобы весь матч выдать на топ уровне и решать результат. Фред был в тени самого себя (эффект усталости), один Шоу бегал по бровке (почти на своём уровне) как батарейка, но и он под конец очень просел.
Видно было что МЮ был уставшим, не свежим, немотивированным, безынициативным, не было свежей крови, свежих идей, импровизации. Один и тот же состав, почти каждые три дня... Это просто невозможно. Это психологически нереально. Футболисты не роботы.
В начале второго тайма пропущенный второй мяч, немного подкосил и так игравшего без задора и энергии МЮ, остальные голы это просто по инерции, МЮ не знал и не хотел ничего изобретать, куда то бежать, почти весь второй тайм мяч был на поле МЮ во владении Ливера, не потому что Ливер так супер пупер играл, а потому что МЮ сам не хотел и не мог играть!
Короче этот матч, и его счёт особо ничего не показывает. Он подбодрил Ливер и дал им шанс побороться за место в ЛЧ. Посмотрим как они воспользуются таким подарком. Для МЮ видимо это поражение сводит на нет шансы за титул АПЛ. Только чудо может МЮ вернуть в гонку за АПЛ, но по факту, у МЮ сейчас не тот состав что бы гнаться за АПЛ и параллельно за другими кубками.
Нынешний МЮ способен забрать ЛЕ и Кубок Англии, и финишировать третьими в АПЛ. Это будет сверх возможного.
А вот в следующем сезоне.. Если прикупят топ на каждую линию, если значительно усилиться топ форвардами, тогда можно будет бодаться на всех фронтах, в том числе в ЛЧ и в АПЛ. Так как топ форварды обеспечат как минимум 80 голов только в АПЛ. Посмотрите разницу между забитыми и прощенными мячами топ три АПЛ. У МЮ на 20 голов меньше! Это вообще куда, о чём? Не годиться.
По этому по пробовали, не получилось и хорошо. АПЛ нужно отпускать по приоритету, приоритет должен быть третье место, а остальные кубки нужно брать,и мы возьмём!!!
Так что всё ок, идём дальше.
Что жы за...
Сегодня твой день ))
Максимум красно-коричневым.
Эх, бухнул бы сейчас с тобой с горя.
В каком поле ты живешь, тьфу, городе?
2 раза по 7 раз...
2х7!
Даже 1х7 страшно писать...