«Если мы не выиграем, меня, вероятно, больше здесь не будет»: Гарет Саутгейт открывает дверь к выходу из сборной Англии

В интервью The Times Гарет Саутгейт сказал: «Если мы не выиграем [Евро-2024 этим летом], меня, вероятно, больше здесь не будет».

«Так что, возможно, это последний шанс. Я думаю, что около половины национальных тренеров уходят после турнира — такова природа международного футбола».

«Я здесь уже почти восемь лет, и мы подошли к этому близко. Нельзя постоянно выступать перед публикой и говорить: «Еще немного, пожалуйста».

«В какой-то момент люди теряют веру. Если мы хотим быть великой командой, а я хочу быть лучшим тренером, нужно действовать в важные моменты».

Сообщается, что Саутгейт был первым кандидатом сэра Джима Рэтклиффа и INEOS на замену Эрика тен Хага, возглавляющего «Манчестер Юнайтед».

Однако, поскольку голландец остается на «Олд Траффорд», Саутгейту придется искать другое место.