А может просто не заметил?

Фанаты «Юнайтед» считают, что капитан клуба Харри Магуайр намеренно проигнорировал скандального совладельца Аврама Глейзера во время награждения после победы над «Ньюкаслом» (2:0) в финале Кубка Лиги.

«Красные дьяволы» ждали трофея целых шесть лет и на «Уэмбли» силами Каземиро и после автогола Свена Ботмана наконец смогли поднять над головой кубок.

После начала награждения Магуайр поднялся на трибуну и пожимал руки нескольких высокопоставленных чиновников. Проходя мимо Глейзера, который очень редкий гость на матчах своего клуба, Харри не узнал его или решил, что лучше пройти мимо.

Болельщикам пришлось по душе такое поведение экс-капитана:

💭 Это лучшее, что сделал Магуайр как игрок «Юнайтед».

💭 Я должен извиниться перед вами. Я не был знаком с вашей игрой.

💭 Давайте заплатим «Лестеру» 10 млн фунтов еще и за это.

💭 Вероятно, он даже понятия не имеет, кто это такой.

С приходом Тен Хага игровое время Магуайра резко сократилось. Вчера он вышел в конце игры и заменил Маркуса Рэшфорда. Бруну Фернандеш начинал матч с капитанской повязкой, но передал ее защитнику. Дуэт решил поднять трофей над головой вместе.