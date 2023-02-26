«Мы хотели отметить их и вознаградить».

«Манчестер Юнайтед» разместил свои сувенирные шарфы на 33 000 мест на стадионе «Уэмбли» перед финальным матчем Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

Хоть шарфы и стоят дороже, чем пластиковые флаги, но они считаются более экологичными и долговечными.

Глава «Манчестер Юнайтед» по взаимодействию с болельщиками Рик МакГаг сказал, что еще стало причиной выбора таких сувениров:

«Тренер и игроки действительно ценят поддержку болельщиков, поэтому мы хотели отметить их и вознаградить».

После недавнего матча, где манкунианцы выиграли у «Барселоны» и вышли в 1/8 финала Лиги Европы, Эрик тен Хаг просил болельщиков проявить максимум поддержки в финале Кубка и стать их «12-м игроком».

Приход в команду голландского тренера явно запустил новую веху в отношениях между клубом и фанатами.