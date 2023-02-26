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«Манчестер Юнайтед» приготовил особенный подарок для болельщиков на финал Кубка английской лиги. Почему клуб решил потратиться?

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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«Мы хотели отметить их и вознаградить».

«Манчестер Юнайтед» разместил свои сувенирные шарфы на 33 000 мест на стадионе «Уэмбли» перед финальным матчем Кубка английской лиги против «Ньюкасла».

Хоть шарфы и стоят дороже, чем пластиковые флаги, но они считаются более экологичными и долговечными.

Глава «Манчестер Юнайтед» по взаимодействию с болельщиками Рик МакГаг сказал, что еще стало причиной выбора таких сувениров:

«Тренер и игроки действительно ценят поддержку болельщиков, поэтому мы хотели отметить их и вознаградить».

После недавнего матча, где манкунианцы выиграли у «Барселоны» и вышли в 1/8 финала Лиги Европы, Эрик тен Хаг просил болельщиков проявить максимум поддержки в финале Кубка и стать их «12-м игроком».

Приход в команду голландского тренера явно запустил новую веху в отношениях между клубом и фанатами.

2 комментария

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Манул Манулов
Хороший ход для взятия трофея)
+3
0
+3
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dmpoo
Круто!
+14
0
+14
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