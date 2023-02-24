26 февраля «Манчестер Юнайтед» может завоевать свой первый трофей в сезоне. На «Уэмбли» «красные дьяволы» сыграют с «Ньюкаслом» в финале Кубка английской лиги.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав команды Тен Хага на предстоящий матч.

Новости команд

«Манчестер Юнайтед»

«Дьяволы» вновь останутся без помощи Ван де Бека, Марсьяля и Эриксена. Маркус Рэшфорд получил травму в матче против «Барселоны». Его участие в финале Кубка лиги пока находится под вопросом.

«Ньюкасл»

Соперник остался без двух основных вратарей. Ник Поуп пропустит матч из-за удаления в 24-м туре АПЛ, а Мартин Дубравка не поможет своей команде, потому что уже был заигран за «Юнайтед». Место в воротах «Ньюкасла» займет Лорис Кариус. На «Уэмбли» также не выйдет Крафт, участие в матче Уиллока – под вопросом.

Возможный состав «МЮ» на матч против «Ньюкасла»

Сможет ли Тен Хаг в воскресенье завоевать своей первый трофей с «красными дьяволами»?