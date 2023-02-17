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«МЮ» посоветуется с игроками, прежде чем вернуть Мэйсона Гринвуда в состав

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«Манчестер Юнайтед» еще не определился, что делать с Мэйсоном Гринвудом после того, как обвинения в изнасиловании против нападающего были официально сняты.

Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» собираются посоветоваться с игроками в раздевалке «Олд Траффорд», прежде чем принять решение о возвращении Гринвуда в состав.

Внутреннее расследование действий 21-летнего игрока все еще продолжается, и «Манчестер Юнайтед» хочет убедиться, что они не пожалеют о своем решении в будущем.

Было высказано предположение, что «ряд лиц» выразили «озабоченность» возвращением Гринвуда в клуб после того, как его обвинили в изнасиловании и нападении.

2 комментария

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Pushkin_CR7
Ответ stanvixx
Главное завернуть его возвращение в максимально возможную приемлемую обёртку для глаз общественности. Типа, "мы долго думали, взвешевали, со всеми советовались, не просто так.." Пусть все начнут думать именно в таком позитивном ключе. Ведь далеко не факт, что при содеянном, Мэйсон прям вот напрочь конченый и неисправимый человек, который обязательно внесёт раздор в ныне дружественный коллектив МЮ. Бывает человек с чистым "послужным списком" тварь тварью в общении, а бывает и наоборот: оступился, совершил ошибку, но поддерживает здоровые отношения с коллегами и приносит пользу.
Да, думаю, так и делают, надеюсь увидеть его на поле. Уж сколько мы видели мировых звезд, у которых потом выскрывались жесткие истории.
На каждый проступок есть свои активисты, но это жизнь. Главное, чтобы Мейсон сделал верные выводы о своем поведении, гормоны и эмоции держал под контролем.
Помню как они с Фоденом при первом вызове сразу с проститутками попали в историю😂
+4
0
+4
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stanvixx
Главное завернуть его возвращение в максимально возможную приемлемую обёртку для глаз общественности. Типа, "мы долго думали, взвешевали, со всеми советовались, не просто так.." Пусть все начнут думать именно в таком позитивном ключе. Ведь далеко не факт, что при содеянном, Мэйсон прям вот напрочь конченый и неисправимый человек, который обязательно внесёт раздор в ныне дружественный коллектив МЮ. Бывает человек с чистым "послужным списком" тварь тварью в общении, а бывает и наоборот: оступился, совершил ошибку, но поддерживает здоровые отношения с коллегами и приносит пользу.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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