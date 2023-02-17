«МЮ» посоветуется с игроками, прежде чем вернуть Мэйсона Гринвуда в состав

«Манчестер Юнайтед» еще не определился, что делать с Мэйсоном Гринвудом после того, как обвинения в изнасиловании против нападающего были официально сняты.

Как сообщает ESPN, «красные дьяволы» собираются посоветоваться с игроками в раздевалке «Олд Траффорд», прежде чем принять решение о возвращении Гринвуда в состав.

Внутреннее расследование действий 21-летнего игрока все еще продолжается, и «Манчестер Юнайтед» хочет убедиться, что они не пожалеют о своем решении в будущем.

Было высказано предположение, что «ряд лиц» выразили «озабоченность» возвращением Гринвуда в клуб после того, как его обвинили в изнасиловании и нападении.