«МЮ» лучше всех в АПЛ оправился после неудач на старте: выиграли 10 матчей из 14, даже у «Сити» меньше очков за этот период

Тем не менее с тех пор Эрик тен Хаг сделал множество изменений и помог «красным дьяволам» очень хорошо восстановиться.

В 14 играх с тех пор «Юнайтед» выиграл 10 раз и проиграл только дважды. Они также пропустили 14 голов в тот период, из них - 6 против "Ман Сити".

«Юнайтед» набрал 32 очка из возможных 42 в последних 14 матчах, что лучше только у лидера лиги «Арсенала» (34 очка в 13 играх) за этот период.