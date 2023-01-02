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«МЮ» лучше всех в АПЛ оправился после неудач на старте: выиграли 10 матчей из 14, даже у «Сити» меньше очков за этот период

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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«Манчестер Юнайтед» начал новый сезон шокирующим образом, проиграв первые два матча в Премьер-лиге.

Тем не менее с тех пор Эрик тен Хаг сделал множество изменений и помог «красным дьяволам» очень хорошо восстановиться.

В 14 играх с тех пор «Юнайтед» выиграл 10 раз и проиграл только дважды. Они также пропустили 14 голов в тот период, из них - 6 против "Ман Сити".

«Юнайтед» набрал 32 очка из возможных 42 в последних 14 матчах, что лучше только у лидера лиги «Арсенала» (34 очка в 13 играх) за этот период.

«Красные дьяволы» выиграли больше игр после первых двух матчей, чем «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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