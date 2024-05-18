Как Ибрагимович представился своим новым партнерам по «МЮ»? Такое мог сказать только Златан

В 2016 году Златан Ибрагимович на правах свободного агента перебрался в «Манчестер Юнайтед». До этого швед уже успел поиграть в «Аяксе», «Ювентусу», «Интере», «Барселоне», «Милане» и «ПСЖ». В том же 2016 году в стан «красных дьяволов» вернулся Поль Погба.

Хуан Мата рассказал , как мощно Ибра ворвался в коллектив «красных дьяволов»:

«У нас было два игрока с большой харизмой – Златан и Погба. У меня были более близкие отношения с Полем, потому что мы проводили больше времени вместе, но со Златаном было весело!

Когда он впервые вошел в раздевалку в Каррингтоне, там было несколько игроков, и первыми его словами были «Бог прибыл!» Люди были в шоке, но через 10 секунд он начал смеяться, это была просто шутка. Возможно, это звучит высокомерно, но такой уж он есть».

Вместе с манкунианцами Ибрагимович завоевал Кубок лиги и Суперкубок Англии, швед также одержал победу в Лиге Европы. За два года Златан провел в составе «Ман Юнайтед» 53 матча во всех турнирах, он забил 29 голов и отдал 10 ассистов.

В 2018 году швед на год уехал в МЛС, а затем вернулся в «Милан», с которым стал чемпионом Италии. Сейчас нападающий наслаждается заслуженной пенсией.

С самопрезентацией у Ибры все в порядке.