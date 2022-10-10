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«Ему было больно оставаться на скамейке». Рио Фердинанд комментирует успех Криштиану

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В интервью для BT Sport Рио Фердинанд прокомментировал новый рекорд Криштиану Роналду:

«700 голов за клуб – это больше, чем у меня количество матчей. Это феноменально».

«Ему было больно оставаться на скамейке, он сидел и думал: «Я должен играть». Вот в этом все и дело».

«Будучи таким мастером, будучи в таком возрасте, Криштиану Роналду продолжает что-то кому-то доказывать».

Роналду забил свой первый гол в Премьер-лиге в сезоне 2022/23 в матче с «Эвертоном». Этот мяч стал 700-м в клубной карьере португальца.

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