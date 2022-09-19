«МЮ» переплачивает за игроков больше всех в Европе. Клуб потерял 210 млн фунтов стерлингов

Эксперты CIES Football Observatory провели исследование, которое показало, сколько клубы из пяти ведущих европейских лиг переплатили за новых футболистов в последнее десятилетие.

Для этого аналитики сравнили стоимость игроков непосредственно перед трансфером с суммами, которые клубы в итоге отдали за футболистов.

«Манчестер Юнайтед» занял первое место в рейтинге клубов с самыми большими перерасходами. С 2012 года «МЮ» потратил в общей сложности 1,4 млрд фунтов стерлингов на 33-х игроков, переплатив за их трансферы.

Эксперты CIES оценили общую стоимость всех футболистов, подписанных «Юнайтед», в 1,19 млрд фунтов стерлингов, а это значит, что клуб переплатил 210 млн фунтов стерлингов.

«Ювентус» не сильно отстает от «красных дьяволов», туринцы отдали за футболистов на 208 млн фунтов стерлингов больше изначальной стоимости игроков. «ПСЖ» занимает третье место, переплата парижан составила 142 млн фунтов стерлингов.

Взгляните на десятку клубов, которые переплатили за новых футболистов больше всех среди команд топ-5 европейских чемпионатов. Обратите внимание, что данные указаны в евро:

Самое время вспомнить самые дорогие трансферы «МЮ»: Поль Погба (89 млн фунтов), Антони (85 млн фунтов) и Харри Магуайра (80 млн фунтов).