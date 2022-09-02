🎥Роналду выполнял трюк Антони с поворотом на 360 градусов еще в молодости! Видео стало вирусным

Атони наконец перебрался из «Аякса» в «Манчестер Юнайтед», сразу после трансфера он начал демонстрировать фанатам «красных дьяволов» свое футбольное мастерство. Многих особенно впечатлил трюк бразильца с поворотом вокруг себя.

Но, кажется, не удивилась лишь одна португальская звезда. В сети появился ролик, на котором видно, как молодой Роналду делает тот же самый трюк, поворачиваясь с мячом на 360 градусов. Зацените:

Скоро парни вместе выйдут на поле в футболке «Юнайтед». Антони осуществил свою мечту и наконец перебрался на «Олд Траффорд». А вот Криштиану так и не удалось уйти из «МЮ». Похоже, этот сезон Роналду все же проведет в Манчестере.