«Мне жаль Антони. Он достаточно хорош?» Пол Скоулз в шоке от нового трансфера «МЮ»

Выступая на BT Sport, Пол Скоулз сказал: «Теперь я немного сочувствую Антони. Он явно хотел перейти в «Манчестер Юнайтед» - один из крупнейших клубов мира.

Он был в хорошем клубе, не поймите меня неправильно. Но тут его увидят по всему мире, и он игрок, который явно нравится тренеру, он уже играл с ним раньше.

Посмотрим, что произойдет. Я бы спросил, достаточно ли он хорош? Я не думаю, что он забил так много голов в чемпионате Нидерландов. Здесь будет намного сложнее. Голландская лига намного проще».

Долгожданный переход Антони на «Олд Траффорд» наконец-то стал официальным: «Манчестер Юнайтед» объявил о прибытии форварда в клуб во вторник днем.