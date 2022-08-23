«Он сделал хет-трик и сказал мне: «Я пью, что хочу, Гиггзи». Райан Гиггз рассказал, что Роналду не всегда был ЗОЖником

В молодости португалец позволял себе намного больше, чем сейчас.

У Райана Гиггза во время игровой карьеры была строгая диета, и он пытался установить строгие порядки и для других игроков «Манчестер Юнайтед».

Однажды Гиггз прижал Криштиану Роналду к стене и отчитал его за то, что тот пил кока-колу прямо во время завтрака.

«Может быть я его тем сам раззадорил, не знаю», — сказал Гиггз, когда его спросили об инциденте.

«Я просто сказал ему: «Здесь у нас такое неприемлемо». Н затем он вышел на поле и сделал хет-трик!

«Я пью, что хочу, Гиггзи!»

Гиггз рассказал и о своей диете: «Во многом это было не физическое ограничение, а психологическое. Это было наказанием самого себя. У меня всегда была огромная молочная шоколадка в шкафчике. Она лежала там до тех пор, пока я не забью очередной гол. И тогда я до нее добирался. И так каждый раз».

Легенда из Уэльса сыграл за «Манчестер Юнайтед» 963 матча — рекордное количество матчей для клуба.