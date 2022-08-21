«Нельзя упустить такую выгоду»: фанаты «Аякса» реагируют на возможный переход Антони в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» готовится сделать «Аяксу» новое предложение по Антони. «Красные дьяволы» готовы отдать за бразильца 100 млн евро с учетом бонусов, «Аякс» изначально запрашивал за игрока похожую сумму.

При этом многие считают, что Антони не стоит таких денег. С этим согласны и фанаты «Аякса», вот что они пишут в соцсетях:

💬 «Антони не стоит 80 миллионов, мы должны продать его немедленно, раз уж нам предлагают такие деньги. А потом выкупить качественного полузащитника Бергвейна и купить действительно хорошего вратаря».

💬 «Юнайтед» отчаянно нуждается в качественных игроках, заберите у них все до последнего. Минимум 100 миллионов евро за Антони, ни копейки меньше».

💬 «Мы получим 100 лямов на усиление! Нельзя упустить такую выгоду».

💬 «Буду по нему скучать, но если «Аякс» сможет продать Антони за 80 миллионов, а затем вернуть Зиеша за небольшую часть этой суммы, я буду доволен».

💬 «Думаю, пора двигаться дальше. Я люблю Антони, но мы не можем больше отвлекаться. В это трансферное окно было много драмы. Ну и потом, кто вообще заплатит нам 80 миллионов, или даже больше, в следующее трансферное окно?»

Как считаете, стоит ли «МЮ» отдавать столько денег за Антони? Или игра стоит свеч?