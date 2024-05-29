Клопп на вопрос о возможном присуждении чемпионских титулов «Ливерпулю» из-за нарушений «Сити»: «Если организуете парад, я в деле!»

Теги Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Юрген Клопп Футбол

Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном присуждении титулов «Ливерпулю».

Бывший главный тренер «красных» пообщался с болельщиками на мероприятии по случаю ухода из клуба. Арену M&S Bank Arena посетили 11 тысяч человек. 

Комик Джон Бишоп задал немецкому специалисту вопрос, касающийся финансовых нарушений «Манчестер Сити»: «Вы покидаете этот клуб, выиграв Премьер-лигу один раз. Суд может вынести решение, которое будет означать, что вы выиграли Премьер-лигу три раза...»

Клопп перебил ведущего: «Если вы организуете парад, я в деле! Сколько времени это займет, меня не волнует». 

Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.

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21 комментарий
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Ответ CHELSEA_2008
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Ну да, Ковидная АПЛ же выиграна, потому что лучшие игроки других команд умерли, видимо.
+19
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+14
Сарказм
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+9
Ответ CHELSEA_2008
Для кого в футбол играют? Для болельщиков! Кому нужны игры на пустых стадионах? Даже чемпионского парада не смогли провести, раз в 30 лет 😃
Адекватность ваша поразительна. Жаль, что в отрицательных величинах. )
+10
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+8
Всё таки позитивный человек Клопп. Есть к нему симпатия, хоть и тренирует злейших футбольных врагов
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Отличный юмор у Клоппа! Респект!
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Англия - это не Италия.
Побоится АПЛ открывать этот ящик Пандорры.
Клопп это прекрасно понимает, поэтому вот так иронично отвечает.
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Ответ CHELSEA_2008
Комментарий скрыт
У Ливерпуля до ковида уже был отрыв в 20 очков от Сити, а играть оставалось туров 9, вот и прикинь насколько реально такое отыграть и списать победу красных на пустые стадионы. Будь я сам самым отбитым хейтером мерсисайдцев, и то не смог бы докопаться до того титула, он на 99% уже был выигран к марту, летние матчи стали уже формальностью.
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Ответ Aleks Dir
Отличный юмор у Клоппа! Респект!
Какой же Клопп остряк!
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Джерард тоже в деле
+6
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Комика и Клоппа не смущает, что расследовать будут с сезона 2009-10 по 2017-18?
Я напоминаю, что Ливерпуль Клоппа был вторым в АПЛ в 2019 и 2022 годах.
Так что, каким бы ни было решение суда, Ливерпуль Клоппа не добавит себе ни единого дополнительного титула.
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Я за любой кипиш, кроме голодовки. (с)
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Еще бы не подписался на такое Клопп. В заслуженном отпуске можно и сходить на парад в честь Ливерпуля, раза три
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Ответ jordy
Комика и Клоппа не смущает, что расследовать будут с сезона 2009-10 по 2017-18? Я напоминаю, что Ливерпуль Клоппа был вторым в АПЛ в 2019 и 2022 годах. Так что, каким бы ни было решение суда, Ливерпуль Клоппа не добавит себе ни единого дополнительного титула.
зато Ливерпуль Роджерса себе добавит титула)
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