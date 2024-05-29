Клопп на вопрос о возможном присуждении чемпионских титулов «Ливерпулю» из-за нарушений «Сити»: «Если организуете парад, я в деле!»

Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном присуждении титулов «Ливерпулю».

Бывший главный тренер «красных» пообщался с болельщиками на мероприятии по случаю ухода из клуба. Арену M&S Bank Arena посетили 11 тысяч человек.

Комик Джон Бишоп задал немецкому специалисту вопрос, касающийся финансовых нарушений « »: «Вы покидаете этот клуб, выиграв Премьер-лигу один раз. Суд может вынести решение, которое будет означать, что вы выиграли Премьер-лигу три раза...»

перебил ведущего: «Если вы организуете парад, я в деле! Сколько времени это займет, меня не волнует».

Напомним, в феврале 2023 года обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.