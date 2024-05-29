Клопп на вопрос о возможном присуждении чемпионских титулов «Ливерпулю» из-за нарушений «Сити»: «Если организуете парад, я в деле!»
Юрген Клопп ответил на вопрос о возможном присуждении титулов «Ливерпулю».
Бывший главный тренер «красных» пообщался с болельщиками на мероприятии по случаю ухода из клуба. Арену M&S Bank Arena посетили 11 тысяч человек.
Комик Джон Бишоп задал немецкому специалисту вопрос, касающийся финансовых нарушений «Манчестер Сити»: «Вы покидаете этот клуб, выиграв Премьер-лигу один раз. Суд может вынести решение, которое будет означать, что вы выиграли Премьер-лигу три раза...»
Клопп перебил ведущего: «Если вы организуете парад, я в деле! Сколько времени это займет, меня не волнует».
Напомним, в феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил с сезона-2009/10 по сезон-2017/18. Рассмотрение дела планируют начать осенью 2024 года.
Побоится АПЛ открывать этот ящик Пандорры.
Клопп это прекрасно понимает, поэтому вот так иронично отвечает.
Я напоминаю, что Ливерпуль Клоппа был вторым в АПЛ в 2019 и 2022 годах.
Так что, каким бы ни было решение суда, Ливерпуль Клоппа не добавит себе ни единого дополнительного титула.