Тен Хаг «делает все», чтобы убедить Роналду остаться в «МЮ»: инсайд Фабрицио Романо

В своей эксклюзивной колонке для издания Caught Offside Фабрицио Романо сообщил, что Эрик тен Хаг и Криштиану Роналду обсудили будущее португальца.

«Манчестер Юнайтед» отверг просьбу Роналду о расторжении контракта. Клуб готов отпустить Криштиану в аренду, если игрок согласится продлить контракт еще на год.

Тен Хаг подтвердил, что Роналду входит в его игровые планы на следующий сезон, даже несмотря на то, что португалец пропустил практически всю предсезонную подготовку.

По словам Романо, голландский тренер «делает все», чтобы убедить Роналду хотя бы на один сезон остаться без выступления в Лиге чемпионов.

Фабрицио при этом отмечает, что ситуация глобально так и не изменилась: Роналду все еще настроен уйти.

Сегодня «красные дьяволы» сыграют с «Райо Вальекано» и Криштиану включен в стартовый состав манкунианцев.