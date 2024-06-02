Каманцев о судейских комментариях: «Цели судью на горячую сковородку подкинуть у нас нет. Объяснения никому не нужны, важнее – ошибся судья или нет. Клубам главное, чтобы судили нейтрально»

Павел Каманцев высказался на тему судейских комментариев.

– Очень долго обсуждается тема открытости судей…



– Мы не можем авторитарно заставить их что-то комментировать и не комментировать. Судьи находятся в ситуации, что никогда ничего не комментируют у клубов – тактику, маркетинговую успешность и так далее. С нашей точки зрения все команды хороши, равны и так далее.



А клубы с их жизненным опытом относятся и комментируют нас – это их дело.



– А если говорить про медийную активность арбитров?



– Я бы обобщил этот вопрос. Все болельщики хотят услышать, как команда играла, тактические моменты, прямой эфир из раздевалки в перерыве и так далее. Это важно. Есть запрос на открытость судей, при этом он идет не со стороны болельщиков, а со стороны клубов и СМИ.



Мы уже проводили такие эксперименты, знаем, как это влияет на арбитров. Для нас важнее то, что будет на поле. Если это может негативно повлиять на арбитра, то мы сейчас стараемся этого не делать.



Клубы ничего не хотят знать о судьях, им главное – чтобы судили нейтрально, всех одинаково. Объяснения судьи никому не нужны, важнее то, ошибся судья или нет. Это особо не связано с самим футболом, просто иногда хочется судью на горячую сковородку подкинуть, позадавать вопросов. У нас такой цели нет, – заявил председатель судейского комитета .