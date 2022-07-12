«Мы должны быть уставшими к концу тренировки»: Бруну рассказал о работе Тен Хага

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша рассказал о том, насколько интенсивно тренируется команда под руководством Эрика тен Хага.

Фернандеш в начале лета выступал за сборную Португалии, поэтому вернулся на тренировки в «Юнайтед» только на прошлой неделе, но за эти несколько дней он успел познакомиться с принципами работы нового главного тренера.

«Тренировки довольно интенсивные, - сказал Фернандеш. – Ему нравятся интенсивные тренировки, реакции на потерю мяча. Ему нравится, когда все бегают».

«Он очень хороший тренер. Все получают удовольствие от работы. К концу тренировки все сильно устают, но так и должно быть».

«Мы должны быть уставшими к концу тренировки, ведь это означает, что тренировка была хорошей».

«Как я сказал, мы должны много работать, потому что только так мы сможем набрать форму к началу сезона».

«Мы все знаем, что первые игры сезона бывают странными, но мы хотим выиграть их».

«Мы должны делать все, что можем, и то, о чем просит нас главный тренер и его штаб».

Перед началом сезона «Юнайтед» проведет шесть товарищеских матчей, первым из которых стала встреча с «Ливерпулем», которая прошла на стадионе «Раджамангала» в Бангкоке сегодня. "МЮ" выиграл 4:0.

Источник