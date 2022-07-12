«Упал, отжался!» Тен Хаг теперь заставляет игроков «МЮ» отжиматься за каждый пропущенный гол

С дисциплиной в команде голландского тренера явно все будет в порядке.

Игроки «Манчестер Юнайтед » провели открытую тренировку в Бангкоке в понедельник перед игрой против «Ливерпуля», которая состоится сегодня.

Судя по кадрам, Эрик тен Хаг внедрил специальную систему наказаний для своих игроков - голландский тренер заставил своих подопечных отжиматься, если их команда проигрывает в двусторонке. Кроме того, отжимания делаются каждый раз, когда кто-то пропускает гол.

52-летний специалист намерен постепенно повышать стандарты дисциплины в клубе после многих лет неудач после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.

Игроки "МЮ" смиренно выполняют указания: