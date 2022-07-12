«Упал, отжался!» Тен Хаг теперь заставляет игроков «МЮ» отжиматься за каждый пропущенный гол

С дисциплиной в команде голландского тренера явно все будет в порядке.
Игроки «Манчестер Юнайтед » провели открытую тренировку в Бангкоке в понедельник перед игрой против «Ливерпуля», которая состоится сегодня.
Судя по кадрам, Эрик тен Хаг внедрил специальную систему наказаний для своих игроков - голландский тренер заставил своих подопечных отжиматься, если их команда проигрывает в двусторонке. Кроме того, отжимания делаются каждый раз, когда кто-то пропускает гол.
52-летний специалист намерен постепенно повышать стандарты дисциплины в клубе после многих лет неудач после ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию.
Игроки "МЮ" смиренно выполняют указания:
Concede a goal, face the consequences. pic.twitter.com/XWno4ZXoZ8— Simon Stone (@sistoney67) 11 июля 2022 г.
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