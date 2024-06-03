Педро хочет взять 3 титула с «Зенитом» в следующем сезоне: «Когда выиграешь трофей, всегда появляется новый вызов»

Хавбек «Зенита» Педро рассказал о целях на следующий сезон.

– Правильно понимаю: в следующем сезоне твоя цель – три титула с «Зенитом»?

– Да, это моя цель. До этого задачей было выиграть два последних матча сезона. Мы с этим справились. Так что с нетерпением ждем отпуска. А когда выиграем следующий трофей, всегда появится новый вызов. Это мне нравится больше всего.

– Как тебе в « » с и ?

– Я хорошо адаптировался, они отличные игроки, с ними легко играть. Вообще вся команда состоит из прекрасных футболистов, и я очень быстро смог влиться, – сказал полузащитник петербуржского клуба.

перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста рассчитан до декабря 2028 года.

«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России