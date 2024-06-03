Педро хочет взять 3 титула с «Зенитом» в следующем сезоне: «Когда выиграешь трофей, всегда появляется новый вызов»

Теги Зенит премьер-лига Россия Клаудиньо Вендел Спорт-Экспресс Педро дос Сантос Футбол

Хавбек «Зенита» Педро рассказал о целях на следующий сезон.

– Правильно понимаю: в следующем сезоне твоя цель – три титула с «Зенитом»?

– Да, это моя цель. До этого задачей было выиграть два последних матча сезона. Мы с этим справились. Так что с нетерпением ждем отпуска. А когда выиграем следующий трофей, всегда появится новый вызов. Это мне нравится больше всего.

 – Как тебе в «Зените» с Венделом и Клаудиньо?

– Я хорошо адаптировался, они отличные игроки, с ними легко играть. Вообще вся команда состоит из прекрасных футболистов, и я очень быстро смог влиться, – сказал полузащитник петербуржского клуба.

Педро перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста рассчитан до декабря 2028 года.

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4 комментария
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Удачи
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Этот самородок ещë нуждается в огранке, уверен что через недолгое время станет бриллиантом в РПЛ.
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Если хочет прославиться то РПЛ ему не нужно. При хорошей игре его заметят селекционеры европейских клубов, где он уже и сделает себе имя.
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Педро, Педро, Педро, Педро, пе!
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