Педро хочет взять 3 титула с «Зенитом» в следующем сезоне: «Когда выиграешь трофей, всегда появляется новый вызов»
Хавбек «Зенита» Педро рассказал о целях на следующий сезон.
– Правильно понимаю: в следующем сезоне твоя цель – три титула с «Зенитом»?
– Да, это моя цель. До этого задачей было выиграть два последних матча сезона. Мы с этим справились. Так что с нетерпением ждем отпуска. А когда выиграем следующий трофей, всегда появится новый вызов. Это мне нравится больше всего.
– Как тебе в «Зените» с Венделом и Клаудиньо?
– Я хорошо адаптировался, они отличные игроки, с ними легко играть. Вообще вся команда состоит из прекрасных футболистов, и я очень быстро смог влиться, – сказал полузащитник петербуржского клуба.
Педро перешел в «Зенит» из бразильского «Коринтианса» в зимнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста рассчитан до декабря 2028 года.
«Зенит» впервые сделал домашний требл, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок России