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«МЮ» хочет строить новый проект вокруг Френки де Йонга

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Эрик тен Хаг хочет строить свою команду вокруг Френки Де Йонга, утверждает The Athletic.

 

Новому тренеру «МЮ» очень нравится полузащитник «Барселоны», и он рассчитывает, что 25-летний футболист присоединиться к нему на «Олд Траффорд».

Де Йонг остается приоритетом для «МЮ» в это трансферное окно, при этом «красные дьяволы» не переживают относительно отсутствия прогресса в переговорах.

Учитывая финансовые трудности, у «Барселоны» может не быть выхода – каталонцам придется отпустить Де Йонга, чтобы улучшить свое положение и позволить себе зарегистрировать новых игроков.

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