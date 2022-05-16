Кто будет представлять Поля Погба после смерти Мино Райолы? Рассказываем

Мир футбола был потрясен внезапной смертью Мино Райолы 30 апреля.

Спорные комментарии Райолы никогда не устраивали болельщиков «Манчестер Юнайтед», но агент был крайне влиятелен.

Контракт Поля Погба, одного из его самых любимых клиентов, истекает этим летом. До сих пор его связывали с переходами в «Ювентус» и «ПСЖ».

После ухода Райолы несколько фанатов задавались вопросом, кто будет представлять Погба.

Что ж, ответом на этот вопрос является Рафаэла Пимента, бразильский юрист, которая тесно сотрудничала с агентством Райолы.

Пимента сыграл роль в организации перехода Погба из «Ювентуса» в «Юнайтед» в 2016 году.

Она будет вести переговоры о новой сделке для француза с потенциальными клубами.

Однако неясно, останется ли она агентом Погба после его переезда или агентство назначит кого-то нового.