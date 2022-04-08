Уэйн Руни: «Харри Магуайр — центральный защитник мирового уровня»

Выступая на Sky Sports, Уэйн Руни сказал: «Мне нравится Харри Магуайр, я знаю его лично. Он был не в лучшей форме в этом сезоне, как и многие игроки».

«Играя за сборную Англии, он выглядит как центральный защитник мирового уровня. Опять же, во многом это связано с уверенностью».

«Игроки должны снова чувствовать победу и побеждать регулярно, чтобы вернуть себе эту уверенность. Если им это удастся, я думаю, что Харри может сыграть большую роль».

Магуайр был включен в последнюю сборную Англии главным тренером Гаретом Саутгейтом, несмотря на сложности со стабильностью в «Манчестер Юнайтед».

29-летний футболист остается ключевой фигурой в составе «Трех львов», и похоже, что его выступления на «Олд Траффорд» не повлияют на его шансы попасть на чемпионат мира.