Рио Фердинанд критикует «абсолютно преступные» трансферные решения, принятые «Манчестер Юнайтед»

Рио Фердинанд заявил в своем подкасте, что «Манчестер Юнайтед» позволяет таким игрокам, как Погба и Рэшфорд, расторгать свои контракты, «абсолютно преступно».

«Я не думаю, что нам следует позволять игрокам переходить к этому этапу их контрактов, я не думаю, что это должно происходить».

«Если у вас есть кто-то вроде Маркуса, как Погба, вы хотите сохранить этих игроков, если они играют хорошо, если у вас есть желание, чтобы они выполняли свою работу».

«С экономической точки зрения позволить кому-то уйти, потратив 80-90 миллионов фунтов, прийти и уйти плюс заработная плата, уйти в качестве бесплатного трансфера — абсолютно преступно».

«Дважды. Как будто мы дважды спустили штаны. Невероятно».

Хотя точка зрения Рио заслуживает внимания, следует также отметить, что за последние 10 лет у «Юнайтед» есть история завышенной заработной платы, с которой нужно бороться, избавляясь от многих неэффективных игроков, так называемых «громких имен».