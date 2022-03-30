«Не нужно обращать внимание на идиотов»: Рой Кин раскритиковал Гарета Саутгейта за защиту Магуайра от свиста в сборной Англии

Бывший капитан “Юнайтед” Рой Кин считает, что Гарету Саутгейту не нужно было обращать внимание на свист в адрес Харри Магуайра.

«Лично я думаю, что Гарет слишком раздул эту историю, - сказал Рой в эфире ITV. - У каждого игрока случается, что его освистывают. На футбольных матчах всегда будут идиоты. Среди английских болельщиков их полно!».

«Пусть они освистали Магуайера, Гарету не нужно было придавать этому особого значения. Харри действительно хорошо сыграл и нужно было сосредоточиться на этом».

«Опять же получается, что Гарет сам выбирает, когда ему защищать игроков, а когда нет. Когда у Стерлинга был скандал, его просто выпнули из сборной, а когда Харри удалили в матче с Данией, он не особо его поддерживал, а провожали его далеко не аплодисментами».

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