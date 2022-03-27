Тен Хаг «ошеломлен» неспособностью «МЮ» предложить ему контракт после собеседования

Эрик тен Хаг сбит с толку тем, что «Манчестер Юнайтед» не смог предложить ему контракт после того, как провел собеседование в понедельник, 21 марта, утверждает Mirror.

И это несмотря на то, что голландец сообщил руководству клуба, что деньги не будут проблемой в соглашении.

Тен Хаг впечатлил руководство «Юнайтед» тем, что он больше сосредоточен на восстановлении команды, чем на собственных финансовых интересах.

Но изложив свои амбициозные планы на будущее, босс «Аякса» был ошеломлен тем, что «красные дьяволы» даже не захотели начинать переговоры о контракте.

Голландец имеет большую долю в своем семейном бизнесе, поэтому ему не гонится за деньгами.

Причина, по которой «красные дьяволы» не предложили ему контракт, заключается в том, что они хотят поговорить с другими кандидатами, в том числе с Маурисио Почеттино, прежде чем принимать окончательное решение о своем следующем тренере.

Но Тен Хаг теряет терпение из-за того, что «Юнайтед» не может сделать ему предложение, а поскольку несколько европейских гигантов заинтересованы в его услугах, он может принять решение присоединиться к какому-нибудь другому клубу, если его заставят ждать слишком долго.