📸🎥 Женский «МЮ» взял Кубок Англии! В финале разгромили «Тоттенхэм»
В финале Кубка Англии среди женщин «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:0. Встреча прошла на «Уэмбли».
«Дьяволицы» доминировали большую часть матча. Девушки вышли вперед в концовке первого тайма, когда Элла Тун забила исключительный гол.
Рэйчел Уильямс помогла удвоить преимущество «МЮ», забив головой на 54-й минуте. Финальным аккордом стал дубль Люсии Гарсии Кордобы.
Для женского «МЮ» это первая победа в Кубке Англии.
Люсия была признана лучшей футболисткой финала.
И еще немного фотографий с памятного вечера.
Поздравляем девушек!