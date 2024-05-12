📸🎥 Женский «МЮ» взял Кубок Англии! В финале разгромили «Тоттенхэм»

В финале Кубка Англии среди женщин «Манчестер Юнайтед» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 4:0. Встреча прошла на «Уэмбли».

«Дьяволицы» доминировали большую часть матча. Девушки вышли вперед в концовке первого тайма, когда Элла Тун забила исключительный гол.

Рэйчел Уильямс помогла удвоить преимущество «МЮ», забив головой на 54-й минуте. Финальным аккордом стал дубль Люсии Гарсии Кордобы.

Для женского «МЮ» это первая победа в Кубке Англии.

Люсия была признана лучшей футболисткой финала.

И еще немного фотографий с памятного вечера.

Поздравляем девушек!