United Tweets
Блог

Невилл объясняет, почему следующим тренером «МЮ» должен стать Диего Симеоне

Клубы
Диего Симеоне Диего Симеоне
Гари Невилл Гари Невилл
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Говоря со Sky Sports о том, кого он хотел бы видеть следующим тренером «Манчестер Юнайтед», Гари Невилл сказал:

«Диего Симеоне должен быть кандидатом, но никогда не было возможности выгнать его из «Атлетико Мадрид».

«Он женат там, он связан. Но было бы здорово увидеть его в Премьер-лиге, вы видели это во вторник вечером, я видел это много раз – я проиграл со счетом 2:0 в Валенсии его блестящей команде. 

«Фантастический тренер, жестокий в том, как он подходит к игре, я думаю, во всех отношениях. Он крутой, а «Манчестер Юнайтед» нужен крутой тренер.

«Юнайтед» нужен тренер, который может конкурировать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой — они лучшие, поэтому им нужен кто-то, кто может стоять на боковой линии и чувствовать себя равным им, и я думаю, Симеоне может.

«Я не знаю, сколько будет стоить уход Симеоне из «Атлетико», но «Юнайтед» должен заплатить большие деньги».

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные