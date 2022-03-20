Невилл объясняет, почему следующим тренером «МЮ» должен стать Диего Симеоне

Говоря со Sky Sports о том, кого он хотел бы видеть следующим тренером «Манчестер Юнайтед», Гари Невилл сказал:
«Диего Симеоне должен быть кандидатом, но никогда не было возможности выгнать его из «Атлетико Мадрид».
«Он женат там, он связан. Но было бы здорово увидеть его в Премьер-лиге, вы видели это во вторник вечером, я видел это много раз – я проиграл со счетом 2:0 в Валенсии его блестящей команде.
«Фантастический тренер, жестокий в том, как он подходит к игре, я думаю, во всех отношениях. Он крутой, а «Манчестер Юнайтед» нужен крутой тренер.
«Юнайтед» нужен тренер, который может конкурировать с Юргеном Клоппом и Пепом Гвардиолой — они лучшие, поэтому им нужен кто-то, кто может стоять на боковой линии и чувствовать себя равным им, и я думаю, Симеоне может.
«Я не знаю, сколько будет стоить уход Симеоне из «Атлетико», но «Юнайтед» должен заплатить большие деньги».
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