Магуайр опроверг слухи о его вражде с Роналду

Харри Магуайр публично опроверг сообщения о том, что между ним и Криштиану Роналду возникло соперничество из-за капитанской повязки.

Журналист The Mirror Дэвид Макдоннелл опубликовал статью под заголовком «Борьба за власть из-за капитанства между Роналду и Магуайром стала новой проблемой для временного тренера Ральфа Рангника», в которой утверждается, что авторитет английского защитника в раздевалке «Манчестер Юнайтед» был подорван влиянием португальской суперзвезды.

Но Магуайр назвал эти сообщения ложными и заявил, что команда «красных дьяволов» остается сплоченной.

«Я видел много сообщений об этом клубе, которые не являются правдой, и это одно из них», - написал он в Twitter, комментируя статью Макдоннелла.

«Не собираюсь реагировать на все, что было написано, но этот момент мне нужно было прояснить. Мы едины и сосредоточены на воскресной игре. Всем хорошего дня».

Ранее на пресс-конференции перед встречей с «Лидс» Рангник назвал «абсолютной чушью» сообщения о том, что он собирается отобрать у Магуайра капитанскую повязку.

«Я никогда не говорил ни с одним из игроков о возможной смене капитана, - сказал временный тренер «Юнайтед». – Харри это прекрасно знает, как и Криштиану и все остальные игроки».

«Передо мной никогда не вставало такого вопроса. Это мне решать, кто будет капитаном, поэтому у меня нет причин обсуждать это с кем-то еще. Харри – наш капитан и останется им до конца сезона».