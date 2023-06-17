24 комментария

Too Old to Die Young
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Еще 10 эпохальных фото из жизни Джека Грилиша

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Джек Грилиш Джек Грилиш
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Легендарный прапрадед, рваные бутсы и океан трипов. 

Случайный ренессанс на чемпионском параде «Сити» наверняка станет снимком года. Теперь Джек Грилиш навсегда ассоциируется с одним великим кадром – готовьтесь через несколько лет читать подробную историю, как фотограф так удачно поймал момент и о чем в тот момент думал пьяный Грилиш.

Но вообще вся его жизнь – это эпичные снимки, которые отражают бурную биографию, карьеру и нрав.  

Прапрадед

Нет, это не фото нейросети по запросу «Джек Грилиш в конце XIX века». Это его прапрадед Билли Гаррати – успешный форвард столетней давности. За «Астон Виллу» он забил под сотню голов и даже выигрывал Кубок. 

Пират

Грилиш уже потихоньку идет в прапрадеда. Помог отец – не футболист, а штукатур, который безумно болеет за «Астон Виллу». 

Йо-хо-хо и…Маленький Джек еще не знает, что с настоящими пиратами у него будет много общего. 

Ирландец

Грилиш играл за молодежки Ирландии, но в последний момент отказал основной сборной (когда тренер-провокатор вызвал на матч с Англией). Сам Грилиш тоже троллил всю нацию, восхищаясь в твиттере нечестным голом Анри, который лишил Ирландию ЧМ-2010. Это было в 2014-м, когда решалось, за какую сборную он сыграет.

Грилиш празднует День Святого Патрика и подчеркивает в соцсетях ирландскую идентичность. Но по-настоящему зеленым он уже не станет, даже если в белой форме Англии прокатится по газону.

Однажды в Тенерифе

 - Пшш, прием! На проезжей части лежит тело.

- Возможно, криминал?

- Хм…Это какой-то футболист в отпуске, ирландец.

- А, тогда ладно. Конец связи. 

 Первый скандал случился у Грилиша в 19. На отдыхе в Тенерифе он валялся прямо на дороге. Популярна версия, что срубил так веселящий газ. Последствия для Грилиша неизвестны –«Астон Вилла» просто обещала разобраться. 

Стиль

Во время локдауна Грилиш записал видео, где попросил подписчиков оставаться дома. А на следующее утро пьяным помчал к другу, протаранил машину и – главное – отметился бирмингемским стилем: на одной ноге тапка, на другой – сланец. 

Модный приговор ничего не присудил, а вот обычный суд выписал штраф в 82 тысячи фунтов и забрал права на 9 месяцев. 

Эти ноги вы узнаете из тысячи

Спущенные гетры (так удобнее из-за больших икр) и порванные Nike Phantom III. Грилиш был верен одним бутсам в сезоне Чемпионшипа, когда с «Астон Виллой» царапался за выход в АПЛ. Это началось в марте: Грилиш вернулся после травмы, разыгрался и понял, что волшебные ботинки нельзя менять до лета. «Вилла» билась за 180 млн фунтов, а Грилиш в решающем матче за премьер-лигу выглядел так, будто его клуб столько задолжал. С небес аплодируют Джордж Бест и другие олдскульные ребята.

Gucci Man

Из вселенной дырявых бутс перелетаем во вселенную игры Roblox. Почему-то именно там Gucci представил нового посла. Грилиш давно обожает Gucci, но вообще это редкость, когда бренд одежды такого уровня подписывает футболиста и это не Роналду. 

Первое чемпионство

Грилиш впервые берет АПЛ (прикол судьбы: в матче против «Астон Виллы»), а Пеп показывает, в какую стратосферу они полетят в следующем сезоне.  

Один дома

Поп-культурный факт о Грилише: 4-5 раз в год он смотрит вторую часть «Один дома». А в марте 2023-го отдался детской мечте и слетал в Нью-Йорк: поселился в том самом отеле «Плаза», слопал 16 шариков мороженого, покатался на лимузине. 

Затем Грилиш вернулся в Англию и разбирался с соперниками, как Кевин Маккаллистер с туповатыми бандитами: семь голевых за месяц и приз лучшему игроку февраля. 

ДЖЕК, АЛЕ!

Джек, проснись! Хватит столько пить и тусоваться. Джек, скоро тренировки! Будь ответственнее! А еще ты предал Ирландию и ведешь себя как футболист из 80-х. Джек, ты слышишь?! ДЖЕЕЕЕК!

Пока он нас не слышит, объясним. Грилиш еще со времен «Астон Виллы» иногда празднует голы, заткнув уши. Это была защита от трансферных слухов. А в «Сити» Грилиш так отвечал тем, кто считал, что за него переплатили.  

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples; Gettyimages.ru/Catherine Ivill; independent.ie; Jack Grealish

24 комментария

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Астановский
Клёвый чувак
+31
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Иван Петров
Ответ Павел Широков
Может кто подскажет, а Грилиш один ЛЧ выиграл? Или любому спортсмену надо на пару суток загудеть, чтобы о нем потом половину статей на спортсе писали?
Грилиш очень колоритный. Тем более он реально большая звезда.
+15
-7
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Павел Широков
Может кто подскажет, а Грилиш один ЛЧ выиграл? Или любому спортсмену надо на пару суток загудеть, чтобы о нем потом половину статей на спортсе писали?
+12
-9
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Sanya Kruus
О, разве тут не крутились новости об этих старых кроссах, которые не снимали ради победы в чем-то. Неужели это про него было
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Pont ham pilat
наш чувак)
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i am better
Джейми Тартт
+1
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Берендей Ватрушкин
Пафосный колхозник, который смог всех поставить на попа и обратить глобальный хейт в могучий хайп.
Жека силëн! Не расслабляйся, следующий сезон будет жëстче!
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Павел Широков
Ответ Иван Петров
Грилиш очень колоритный. Тем более он реально большая звезда.
Там есть звёзды и побольше него. Но что-то про них столько не пишут. Наверное, потому что не алкаши.
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Garrincha_the best
Ответ playmaker
Алкаш какой-то. Чего его каждый день обсуждают?
Это теперь "спецпроект" тут🙄
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Геннадий Тимченко
Ответ playmaker
Алкаш какой-то. Чего его каждый день обсуждают?
ну ему до Дмитрия Анатольевича далеко🤣
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Gaizka Mendieta Zabala
Ответ rigobersong
Очень приятный парень, чем больше таких футболистов будет в футболе, тем лучше для всех нас. Белый, любит красиво отдохнуть, не плачет о расизме, а просто наслаждается жизнью:) Что еще нужно для того, что бы мир стал ярче и добрее:))
Всё верно, только к футболу он никакого отношения не имеет.
Этакий Фабрегас на минималках.
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Gaizka Mendieta Zabala
Ответ Glukinho
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Он и сегодня полено
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Несусветный Папаша
Ответ Павел Широков
Может кто подскажет, а Грилиш один ЛЧ выиграл? Или любому спортсмену надо на пару суток загудеть, чтобы о нем потом половину статей на спортсе писали?
Ну представь как отрывается Родри)))скукота же,как про это писать?!
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Gaizka Mendieta Zabala
Ответ Иван Петров
Грилиш очень колоритный. Тем более он реально большая звезда.
Тут нужно обязательно процитировать Филиппа Киркорова с его знаменитой прессухи в Ростове-на-Дону, но модеры не пропустят.
Все, для кого русский родной, рифму к звезде понимают.
Грилиш и есть эта рифма.
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Ruslan Shulz
а какой милой девочкой рос, глядя на второе фото
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Петр Кифоренко
По стопам Газы идет, как бы и не закончил в итоге так же.
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Catharsis Solutions
Таки "эпохальных"?🤔🥱🤣
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GromwuD
Грех не поднять бокал за высокие спортивные достижения и Грилиш это знает)
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FilthyFrank
Это ирландец новый Бэкхэм!
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playmaker
Алкаш какой-то. Чего его каждый день обсуждают?
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Eden Hazard
В марте слетал в Нью-Йорк, затем вернулся, разобрался как с бандитами, сделал 7 голевых и получил приз лучшему игроку февраля?
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Glukinho
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