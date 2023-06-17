24 комментария

Легендарный прапрадед, рваные бутсы и океан трипов.

Случайный ренессанс на чемпионском параде «Сити» наверняка станет снимком года. Теперь Джек Грилиш навсегда ассоциируется с одним великим кадром – готовьтесь через несколько лет читать подробную историю, как фотограф так удачно поймал момент и о чем в тот момент думал пьяный Грилиш.

Но вообще вся его жизнь – это эпичные снимки, которые отражают бурную биографию, карьеру и нрав.

Прапрадед

Нет, это не фото нейросети по запросу «Джек Грилиш в конце XIX века». Это его прапрадед Билли Гаррати – успешный форвард столетней давности. За «Астон Виллу» он забил под сотню голов и даже выигрывал Кубок.

Пират

Грилиш уже потихоньку идет в прапрадеда. Помог отец – не футболист, а штукатур, который безумно болеет за «Астон Виллу».

Йо-хо-хо и…Маленький Джек еще не знает, что с настоящими пиратами у него будет много общего.

Ирландец

Грилиш играл за молодежки Ирландии, но в последний момент отказал основной сборной (когда тренер-провокатор вызвал на матч с Англией). Сам Грилиш тоже троллил всю нацию, восхищаясь в твиттере нечестным голом Анри, который лишил Ирландию ЧМ-2010. Это было в 2014-м, когда решалось, за какую сборную он сыграет.

Грилиш празднует День Святого Патрика и подчеркивает в соцсетях ирландскую идентичность. Но по-настоящему зеленым он уже не станет, даже если в белой форме Англии прокатится по газону.

Однажды в Тенерифе

- Пшш, прием! На проезжей части лежит тело.

- Возможно, криминал?

- Хм…Это какой-то футболист в отпуске, ирландец.

- А, тогда ладно. Конец связи.

Первый скандал случился у Грилиша в 19. На отдыхе в Тенерифе он валялся прямо на дороге. Популярна версия, что срубил так веселящий газ. Последствия для Грилиша неизвестны –«Астон Вилла» просто обещала разобраться.

Стиль

Во время локдауна Грилиш записал видео, где попросил подписчиков оставаться дома. А на следующее утро пьяным помчал к другу, протаранил машину и – главное – отметился бирмингемским стилем: на одной ноге тапка, на другой – сланец.

Модный приговор ничего не присудил, а вот обычный суд выписал штраф в 82 тысячи фунтов и забрал права на 9 месяцев.

Эти ноги вы узнаете из тысячи

Спущенные гетры (так удобнее из-за больших икр) и порванные Nike Phantom III. Грилиш был верен одним бутсам в сезоне Чемпионшипа, когда с «Астон Виллой» царапался за выход в АПЛ. Это началось в марте: Грилиш вернулся после травмы, разыгрался и понял, что волшебные ботинки нельзя менять до лета. «Вилла» билась за 180 млн фунтов, а Грилиш в решающем матче за премьер-лигу выглядел так, будто его клуб столько задолжал. С небес аплодируют Джордж Бест и другие олдскульные ребята.

Gucci Man

Из вселенной дырявых бутс перелетаем во вселенную игры Roblox. Почему-то именно там Gucci представил нового посла. Грилиш давно обожает Gucci, но вообще это редкость, когда бренд одежды такого уровня подписывает футболиста и это не Роналду.

Первое чемпионство

Грилиш впервые берет АПЛ (прикол судьбы: в матче против «Астон Виллы»), а Пеп показывает, в какую стратосферу они полетят в следующем сезоне.

Один дома

Поп-культурный факт о Грилише: 4-5 раз в год он смотрит вторую часть «Один дома». А в марте 2023-го отдался детской мечте и слетал в Нью-Йорк: поселился в том самом отеле «Плаза», слопал 16 шариков мороженого, покатался на лимузине.

Затем Грилиш вернулся в Англию и разбирался с соперниками, как Кевин Маккаллистер с туповатыми бандитами: семь голевых за месяц и приз лучшему игроку февраля.

ДЖЕК, АЛЕ!

Джек, проснись! Хватит столько пить и тусоваться. Джек, скоро тренировки! Будь ответственнее! А еще ты предал Ирландию и ведешь себя как футболист из 80-х. Джек, ты слышишь?! ДЖЕЕЕЕК!

Пока он нас не слышит, объясним. Грилиш еще со времен «Астон Виллы» иногда празднует голы, заткнув уши. Это была защита от трансферных слухов. А в «Сити» Грилиш так отвечал тем, кто считал, что за него переплатили.

Фото: globallookpress.com/IMAGO/Darren Staples; Gettyimages.ru/Catherine Ivill; independent.ie; Jack Grealish