17 комментариев

Восторг Владислава Воронина.

«Повесьте это в Лувре», – твитнул Джек Грилиш в 14:21 по Манчестеру. Наверное, только проснулся и увидел тысячи постов про фотографию.

Из уважения к человеку, терзаемому головной болью, Sports.ru выполнил просьбу.

Разве это не прекрасно?

Эта фотография показывает абсолютное счастье, которое нам дарит спорт. Плевать на ливень! Одежда промокла, можно замерзнуть и простыть, но болельщики остаются на улице – чтобы разделить с любимой командой самые яркие мгновения. Грилиш тут просто рок-звезда, отбарабанившая два часа концерта и впавшая в эйфорию. Кажется, еще чуть-чуть – и он заберется на перила, сиганет в толпу. Толпа поймает, покачает и, конечно, вольет в Джека еще одну банку пива. Он поглотит ее за пять секунд, вернется на второй этаж автобуса – и сыграет главный хит на бис. Джек Грилиш пьет за вашу любовь к игре.

Эта фотография – ода свободе.

Она доказывает: даже в самой умной и самой запрограммированной команде мира, где тренер черпает вдохновение в полете гусей, есть место безумию. Не бывает чемпионских команд без личностей, а личностей – без свободы. Когда несколько лет назад все медиа Англии критиковали Джона Стонуза, Пеп сказал: «Его личность сильнее, чем у всех в этой комнате». Пепу нужны не роботы – Пепу нужны сильные люди, а уж с ними он как-то договорится.

Символично, что по правую руку от Грилиша стоит именно Джон Стоунз – он пьет шампанское из горла и наслаждается признанием (6 обводок от формально центрального защитника в финале ЛЧ – мамма миа!). Два англичанина, которых считали переоцененными мемами, пьют за счастье быть собой.

Эта фотография втаптывает в землю глупость мышления в стиле «Раньше трава была зеленее, футбол – честнее, игроки были НАСТОЯЩИМИ. Где теперь Джордж Бест? Где Роналдо, который автобусами возил моделей на тусы и гонял на вечеринки на частных самолетах с половиной состава «Реала»?» Футбол не превратился в бездушную пластмассу – он жив, в нем есть разные персонажи.

Да, игра становится умнее и требует больше дисциплины, но из нее не исчезло бунтарство. И тот, кто очень много работает и многого достигает, так же много и широко отдыхает. Джек Грилиш и 90% состава «Сити» в понедельник на частном самолете летали на Ибицу – чтобы 12 часов потусить перед чемпионским парадом в Манчестере. Джек Грилиш пьет за дух старой школы, который и не выветривался.

Эта фотография превозносит красоту.

Грилиш – то ли актер, вышедший на поклон (кстати, слева от него – театр в здании биржи, где играл Хью Грант). То ли античная скульптура, которую легко представить у колонн этого же театра (мускулатура соответствует). То ли живое воплощение Пия XIII из сериала «Молодой Папа» (тем более Джуд Лоу учился эффектно воздевать руки, смотря на празднование гола Уэйна Руни) – ну а почему бы и нет, какие чудеса не могут случиться в год чемпионства команды всей жизни Паоло Соррентино? Джек Грилиш пьет за то, чтобы вы замечали красоту вокруг.

Эта фотография передает сладость вознаграждения.

Сколько сотен шуток было про 100 миллионов фунтов? Этот сезон, может, не снял вопросы по сумме, но точно смыл скепсис относительно уровня Джека. Перед сезоном-2022/23 все обсуждали бесконечные тусы Грилиша на Ибице и в Вегасе. В июне-2023 все снова обсуждают тусы, но есть нюанс: позади 35 созданных голевых моментов в Лиге чемпионов, он номер один с огромным отрывом (у второго места – 23).

Вот слова Гвардиолы после апрельской игры с «Баварией»: «Я поражен его профессионализмом. Мы прилетели домой в 6 вечера, поехали по домам, а он пошел на восстановительные процедуры. Он знает свое тело. И не забывайте, что в «Астон Вилле» у него не было такого высокого ритма игры, он не был знаком со стилем – ему требовалось время, чтобы привыкнуть».

Как заметил в тексте об эволюции Грилиша Вячеслав Палагин, Джек смирился с тем, что он больше не прима – теперь он универсальный солдат Гвардиолы. И вот – миг окончательного признания. Он стоит поодаль от всех, закрывает глаза, принимает народную любовь и наслаждается моментом. Плевать на дождь, даже когда кто-то прячется под зонтом (вероятно, операторы). Джек Грилиш пьет за всех, кто верит в себя.

Повесьте это хотя бы на «Этихаде»!

Фото: Gettyimages.ru/Lexy Ilsley