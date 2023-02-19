Too Old to Die Young
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OBEY – главное граффити уличного искусства. С рестлером-гигантом (224 см): он разогревал Али и уносил Арнольда на руках из бара

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Смысл – это отсутствие смысла, а злодей – это добряк.

Белые буквы OBEY («Подчинись») на красном фоне под черно-белым лицом видели все: на футболках, рекламных плакатах и в мемах. Но это не просто бренд с броским названием, который появился из ниоткуда. OBEY – это креатив, рожденный в среде уличного искусства: суровый взгляд рестлера Андре Русимова одновременно не означает ничего и создает много творческих значений.

Как появилась надпись OBEY: друзья просто расклеивали в США стикеры с вырезкой из газеты – и стали легендами уличного искусства

В конце 80-х неизвестный дизайнер Шепард Фейри расклеивает стикеры на скейтбордах и уличных поверхностях. Он занимался трафаретом и обучал друга, показав ему лицо рестлера из газеты. Тому идея для наклейки не понравилась – в чем вообще смысл? Но именно эта загадочность подкупила Фейри. Непонимающим прикола можно таинственно отвечать «Банда Андре уже наступает» – и люди еще больше напрягутся.

Изначально наклейка состояла из фотографии рестлера и надписи «У Андре Гиганта есть отряд». Эта фраза, как позже потом признавался Фейри, тоже не имела смысла. Отрядом («posse») он тогда называл друзей по стрит-арту, что еще отсылало к рэп-группам того времени, которые тоже идентифицировали себя через слово «posse».

Фейри с друзьями расклеивали стикер по всей Америке – и так он завирусился во времена, когда интернет только зарождался. В 1994 году Фейри получает угрозы судов – рестлинговая компания, которая владеет правами на имя уже умершего Андре Гиганта, недовольно популярностью стикера и его рекламой повсюду: от фонарных столбов до стен зданий. Снижая риски суда, Фейри упростил фото Андре Гиганта до стиля комикса, убрал имя и добавил ту самую надпись OBEY.

Кому и зачем призывает подчиняться эта графика?

В чем тут посыл? Прежде всего, это явная отсылка к фильму Джона Карпентера «Чужие среди нас» (They Live) – там главный герой в «очках правды» видит в рекламе и политических лозунгах настоящие послания. И как раз «подчиняйся» – основное слово антиутопичного мира, который прошит ушлым капитализмом и скрытыми установками.

Но Фейри не любит, когда его идею воспринимают в лоб как антикапиталистическую пропаганду. Он за то, чтобы каждый человек интерпретировал OBEY по-разному. «Эта наклейка вызывает интерес и наталкивает на размышления, – объясняет Фейри. – Реклама без очевидного посыла усиливает зрительское восприятие и воображение».

В чем художественная сила наклейки Фейри? Это продолжение концептуального искусства, которое сильно не в самом произведении, а в жесте. Распространена трактовка, что так Фейри продолжает идеи Марселя Дюшана – художника, который выставил в музее обычный писсуар под видом экспоната.

В случае с Фейри, как он и сам говорил, арт-объект работает таким образом, что заставляет задавать вопросы, смущаться, недоумевать. Писсуар и надпись OBEY (кому вообще подчиняться и зачем?) работают в похожем русле.

Благодаря OBEY Фейри разбогател, ушел из уличного искусства и сделал Бараку Обаме предвыборный плакат

Популярность наклейки удивила Фейри – он всего лишь хотел впечатлить друзей из клуба скейтбордистов. Но в итоге к наклейке, которая была шуткой для своих, пришлось написать целый манифест. Там, например, Фейри говорит, что созидает искусство вокруг теорий философа Мартина Хайдеггера. OBEY из уличного стикера превратился в бренд одежды, который приносит более $5 млн в год.

Карьера Фейри в дальнейшем бурлит вокруг политактивизма. Например, он популяризирует через мерч лозунг «Fuck Bush», выступает против кампании в Ираке и к 2008 году становится сторонником Барака Обамы. Ему он рисует главный предвыборный плакат с надписью HOPE («Надежда»).

Но статуса Бэнкси Фейри не получил – мешали скандалы (регулярные обвинения в плагиате) и интонация, которую он выбрал для работ. Критика Фейри строится на его художественном однообразии. Троллинг лозунгов с OBEY привел к тому, что он сам с ними заигрался, превратившись в художника, который продвигает социальные проекты (например, по борьбе с бедностью) через искусство, лишенное настоящей остроты. Но Фейри и не спорит, называя себя «художником-популистом».

Фейри расстроил художников из андеграунда, потому что взялся за коммерческие проекты. Он понимает, что не нравится отходом от трушности, но так зарабатывает на социальные программы: от политических акций до борьбы с голодом и бедствиями в разных точках мира.

Кто такой Андре Гигант – суперзвезда рестлинга ХХ века: удивлял ростом (224 см), выпивал за вечер сотни литров пива и скрывал боль за добротой

Об Андре Гиганте написаны десяток лонгридов и сняты несколько документалок.  Его биография – это материал даже не для кино, а для большого сериала. Поэтому здесь мы коротко обозначим, чем интересен Андре Гигант.

Андре Русимов (настоящая фамилия) – француз с болгарско-польским происхождением. На фоне остальных его выделила гормональная болезнь  – акромегалия. Еще в школе Русимов вырос до двух метров, а на пике развития достиг 224 см (при весе в 236 кг).

Рестлинг для Русимова – дело всей жизни уже с 18 лет. Сочетание гигантизма и образа «доброго рестлера» быстро сделали его звездой: сначала в Японии, затем в Канаде и США. Промоутеры шоу с постановочными боями организовывали большие ивенты, отталкиваясь от занятости одного Русимова. Он в 70-80-х – легенда на уровне Халка Хогана и самая высокооплачиваемая звезда индустрии. На пике популярности Русимов зарабатывал $400 тысяч в год (сейчас это уже больше 2 млн).

Самый известный бой Русимова – против боксера Чака Вепнера. Это был разогрев перед боем Мухаммеда Али и рестлера Антонио Иноки. У Русимова с Вепнером получилась безумная смесь стилей: Русимов перекинул Вепнера за канаты, судья засчитал это как победу, и началась потасовка, где команды двух бойцов лупили друг друга на ринге. Как-то так выглядели поп-ММА в 70-х.

Еще у Русимова две роли в кино («Принцесса-невеста» и сериал «Зорро»), а также статус легендарного любителя пиво. В разные годы свидетели утверждали, что Русимов за несколько часов выпивает от 119 до 156 бутылок пива. После чего засыпает, а сотрудники бара беспомощно ждут, когда он проснется.

Но алкоголь для Русимова был не отдыхом, а обезболивающим. Он рассказывал друзьям, что у него постоянно ноют позвоночник, шея и суставы – и только литры пива приглушают страдание. Русимову мешали болезнь и неадаптированность мира для его размеров – поэтому комфортно он себя ощущал только на домашнем ранчо, где все подстроено персонально под него.

Пьяным Русимов не буянил и вообще оставлял у знакомых теплое впечатление человека, который возится с домашними животными и очень щедр. Например, автор романа «Принцесса-невеста» Уильям Голдман для документалки HBO вспоминал, что Русимов всегда за всех платил в ресторане. И злился, когда счет оплачивал кто-то другой. С этим связана знаменитая история. Однажды Русимов ужинал с Арнольдом Шварценеггером. Когда тот уже оплачивал счет, Русимов поднял Шварценеггера на руки, вынес из ресторана и положил на землю у своей машины.

Русимов умер в 46 лет в гостиничном номере, куда приехал на похороны отца. Ранняя смерть случилась из-за развивающейся болезни, которая давила на сердце. Даже после 40 кости и суставы Русимова увеличивались, меняя даже черты лица. Которое весь мир узнает не только благодаря рестлингу.

Фото: obeygiant.com; commons.wikimedia.org/Flickr/John McKeon; imdb.com; instagram.com/obeygiant; globallookpress.com/Brian Cahn/ZUMAPRESS.com

5 комментариев

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STB
Ответ Стэн Смит
Для меня эта надпись из фильма Чужие среди нас. Шикарный фильм. Рекомендую к просмотру.
Рей Нельсон - "В 8 утра". Хоть и банально, но даже в данном случае книга лучше фильма
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Hayemaker
They Live отличное кино, правда я его с тех пор, с конца 80-х, не пересматривал. Там еще один знаменитый рестлер Родди Пайпер в главной роли.
В те же 80-е очень много смотрел рестлинг WWF, не особо, правда, вникая в суть противостояний. Так вот тогда, при всей своей положительности, Андрей был главным антагонистом Халка Хогана, и подвергался жесткой обструкции на всех аренах. Впрочем, также, например, как и Харт Фаундейшн, из которых впоследствии вышел знаменитый чемпион промоушена Бретт Хитмен Харт...
Если есть здесь такие же олдовые любители WWF, итерсено было бы пообщаться -)
+2
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+2
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Silky Mitts
Среди почитателей стрит-арта Фейри примерно на одной ступени с Бэнкси, просто его медиум - мурализм. Просто посмотрите на его работы у центра Помпиду в Париже или в Ванкувере.
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a2wai
Андре жаль, при своих габаритах он, при всем удивлении, был хорошим исполнителем. Это отмечали даже коллеги по цеху.

Не то, чтобы это было так важно, но вроде был тэг рестлинг на сайте, есть понимание, что у него сравнительно небольшая аудитория, но его было бы целесообразно влепить.
+5
0
+5
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Стэн Смит
Для меня эта надпись из фильма Чужие среди нас. Шикарный фильм. Рекомендую к просмотру.
+6
0
+6
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