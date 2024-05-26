Вы хорошо различаете шесть подряд чемпионств «Зенита»?
Тест для тех, кто уже запутался.
Кажется, «Зенит» бесконечно побеждает, и его гегемония сливается в одной волне. Тест напомнит, что это не так. Давайте вспоминать о событиях и особенностях, которые выделяют каждый сезон.
А ЦСКА ещё на 3 больше, чем Динамо. И это с 6-го места.
Но на некоторых вопросах пришлось поднапрячь память.
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Ну спасибо, б****
Или вы думаете что просто так Динамо Киев взял 13 титулов? А Динамо М например 11?
Напомню у Зенита был всего один.