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Вы хорошо различаете шесть подряд чемпионств «Зенита»?

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Тест для тех, кто уже запутался.

Кажется, «Зенит» бесконечно побеждает, и его гегемония сливается в одной волне. Тест напомнит, что это не так. Давайте вспоминать о событиях и особенностях, которые выделяют каждый сезон.

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